Friss magyar találmányok

SZEMÉTBŐL ENERGIA

Egy kis hazai cég egészen sajátos ötlettel rukkolt elő: olyan térburkolatot állítanak elő, amely szemétből készül (pontosabban ipari eredetű használt műanyagból, de idővel a lakossági hulladékot is szeretnék bevonni a gyártási folyamatba). A burkolat ráadásul energiát termel. A napsütéses órákban keletkező áramot a rendszer eltárolja, hogy azt később például különböző kültéri eszközök, mondjuk a közvilágítás vagy közlekedési irányítás működtetésére lehessen felhasználni. Az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. termékét Budapesten Városháza parkban lehetett először kipróbálni.

ZSEB MÉRETŰ EKG

Hazánkban a halálozások több mint feléért a szív- és érrendszeri megbetegedések felelnek. Mindez részben a dohányzásnak és a népbetegségnek számító dia-bé-tesznek „köszönhetőˮ. Ahhoz, hogy a veszélyeztetetteket időben meg lehessen menteni, szükség lenne az állapotuk rendszeres megfigyelésére. A magyar Sanatmetal Kft. épp ezért találta ki a WIWE nevű, bankkártya méretű EKG-t. A véroxigénszintet és a szívműködést is figyelő eszköz nemcsak hogy könnyen elfér a zsebben, de vele az adatokat pár gombnyomással akár az illetékes orvosnak is könnyedén át lehet küldeni. Bizonyos rendellenességeket – például szívritmuszavar – pedig a rendszer magától felismer, ráadásul azt is megbecsüli, hogy mekkora az esélye a stroke-nak vagy a szívmegállásnak. A használatnál nincs szükség kábelekre vagy tapaszokra: a mérésnél csak rá kell tenni a WIWE eszközre az ujjunkat.

OKOS TÁRSASHÁZ

Európában a smart otthon piaca már most is 2,6 milliárd eurós, de 2020-ra több mint 14 milliárdosra is nőhet. De mire is jók az intelligens megoldások? Nos, általában figyelik a szokásainkat, és igyekeznek igazodni hozzájuk. Ha kell, időben becsukják a házajtót, meglocsolják a virágokat, s szólnak, ha csőtörés van. Viszont rengeteg eltérő rendszer létezik a piacon, s ezek ráadásul mind méregdrágák. Ha választunk egy gyártót, a következő években tőle függünk majd. A magyar Chameleon viszont előrukkolt egy olyan gyártófüggetlen megoldással, amely hidat képez a ház eszközei és más okosotthon-előállítók központi vezérlői között. Mivel lefaragták a költségeket, valamint a gyártók eltérő metódusait össze tudják hangolni, így komplett okos társasházak, lakóparkok és irodaházak hozhatók létre. Az első érdeklődők már be is jelentkeztek: Texasban például mintegy 42 ezer lakást okosítanának a magyar fejlesztéssel, de már Európában is nagy a figyelem iránta.

ÉLETMENTŐ INNOVÁCIÓ

Tavaly mintegy 16 500 autóbaleset történt a magyar utakon; ebből 574 halálos kimenetelű volt, 4894 pedig súlyos sérüléssel járt. Ahhoz, hogy javítsunk a statisztikákon, szükség lenne arra, hogy a mentők minél hamarabb értesüljenek a bajról. Az Európai Parlament döntése értelmében most március 31-től ezért kell telepíteni minden újonnan forgalomba kerülő autóba egy úgynevezett eCall rendszert, amely már az ütközés pillanatában értesíti a hatóságokat. A szerkezet nemcsak a GPS-koordinátákat, de a baleset pontos idejét és a gépjármű azonosítóját is megadja az illetékeseknek.

Ennek az eszköznek köszönhetően a becslések szerint az öreg kontinensen évente mintegy ezer ember életét lehet majd megmenteni. Ám akad egy kis probléma: a többség – pláne itthon ‒ régi gépkocsikat használ. Magyarországon a járművek átlagos életkora 14 év. Épp ezért egy magyar csapat ‒ az Albacomp Kft., a BME és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft. ‒ egy olyan eCall rendszeren dolgozik, amelyet a régi autókba is be lehet tenni. A fejlesztésre uniós támogatást is kaptak.

ELECTROJET

Elektromos autók és hajók már jó ideje léteznek, áram vezette jet viszont eddig nem volt. A világon az első példányról a Narke-ról most áprilisban rántotta le a leplet egy magyar csapat. A gép karbonszálas testére akár három ember is felülhet. A jet váza az aszinkronmotor mellett egy olyan lítiumionos akkumulátort rejt, amelynek révén a vízi jármű akár az 55 km/órás sebességet is el tudja érni. A projekt mögött nemcsak hajótervező dizájnerek és hajóépítő mérnökök állnak, de már egy profi menedzsment is. Mielőtt kiléptek vele a nyilvánosságra, évekig dolgoztak a fejlesztésen teljes titokban.

ÚJÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Az építőipar felfutása miatt egyre nehezebb hozzájutni az alapanyagokhoz, beleértve a kiváló minőségű hőszigetelésre használt kőzetgyapotot. Ráadásul most január elsejétől megváltozott a szabályozás: az épületfalakra közel kétszer olyan vastag szigetelőanyagot kell feltenni, mint korábban. A baj akkora, hogy sok kivitelező már csak úgy tud időben kész lenni, ha gyenge minőségű alapanyagokat használva csökkenti az ingatlanok tűzbiztonságát. A német Knauf Insulation magyar szakemberei azonban találtak megoldást a problémára: a felhasznált kőzetgyapot mennyiségét ők úgy mérséklik, hogy a szigetelés alsó rétegében nagy nyomószilárdságú, vastag üveggyapot réteget használnak, erre pedig szintén nagy nyomószilárdságú kőzetgyapot réteg kerül. Az eljárást a cég németországi k+f központjában tesztelik, és akár már az idén bevezethetik.