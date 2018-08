Egy filléres falap, egy fúrógép, mindössze egy óra munka és két tucat PET palack. Ennyi kell ahhoz, hogy akár öt fokkal is hűvösebb legyen mondjuk egy indiai vagy bangladesi viskó. Vállalkozó ezermesterek itthon is kipróbálhatják a pofonegyszerű, zseniális találmányt.

A startup szó hallatán valami sok-sok milliárdba kerülő „űrtechnológiára” vagyunk hajalmosak gondolni, pedig szép számmal vannak zseniális, és szó szerint filléres ötletek is. A kánikula nálunk is csak egy-egy napra enyhül. Ezekben az időkben pedig jól jönne nekünk is a „szegény emberek légkondija”, amit egy indiai kisvállalkozói csapat nemrég állított össze és próbál elterjeszteni a hatalmas országban.

A találmány hatalmas ötlet, és még áram sem kell hozzá! Remek módja a műanyag palackok újrahasznosításának is, hiszen ezekből összeszerelhető. Neve: Eco-cooler, egy egyszerű fizikai elven működő légkondicionáló, amely akár 5 fokkal is le tudja hűteni egy szoba hőmérsékletét.

Bangladesben egy fiatalember, Ashis Paul fejlesztette ki ezt az egyszerű eszközt. Működése nem igényel áramot sem, azaz India legszegényebb területére is eljuthat a hűvös levegő. Itt sokszor igazi katlanként viselkedő bádogbódékban élnek a szegények, ahol napközben a hőmérséklet 45 fokra is felmehet. Ez év eleje óta a fiatal feltaláló már 25 ezer bádogviskóba építette be találmányát.

A szegény vidékeken önkéntesek tanítják meg a helyieknek az egyszerű szerkezet elkészítését. Aki kíváncsi rá, érdemes tanulmányoznia a brit Daily Mail cikkét, illetve megnéznie az anyag végén a rövid videót.