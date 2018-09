Az Európai Bizottság elnöki helyére áhítozó Manfred Weber a Financial Times-nak adott interjújában beszélt arról, hogy Európának nyitottnak kell lennie a migránsok felé. Az Európai Néppárt frakcióvezetője olyannyira meg akar felelni Angela Merkelnek és a liberális elitnek, hogy maga is megszavazta a Magyarországot gyalázó Soros-Sargentini-jelentést, most pedig elhatárolódik a Néppárt bevándorlásellenes tagjaitól.