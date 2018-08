A magyar társadalmat okolja a Jobbik választási vereségéért a HVG-nek adott interjújában Vona Gábor. Szerinte a párt idealizálta a társadalmat, ennek fényében pedig még az is csoda, hogy ennyi szavazatot kapott. Arról is beszélt, hogy a Simicska médiabirodalom támogatta a kampányban a Jobbikot, hiszen érdekazonosság volt közöttük.

Interjút adott a HVG nyomtatott kiadásában Vona Gábor, a Jobbik lemondott elnöke, melyben többek között újra a választási eredményeket elemzik - szemlézte a Mandiner. Vona úgy véli, a választási vereség logisztikai vereség volt: mind a médiában, a gazdaságban, a szervezettségben és az önkormányzatokban alulmaradt a Jobbik. A politikus azonban ezt csak a választás után ismerte fel, ahol rá kellett döbbennie a Fidesz helyhatósági erejére: szerinte mondhat bármilyen lelkesítő programokat országosan, helyben azt a polgármester felül fogja írni, aki nagy befolyást gyakorol a helyi élet fölött: a közmunkások munkáltatójaként, vagy épp a helyi bolt és kocsma tulajdonosaként tud nyomást gyakorolni a szavazókra.

A volt pártelnök maga az önkormányzatokban látja a Fidesz sikerének kulcsát: szerinte 2006 óta a Fidesz legyőzhetetlen az önkormányzati választásokon, és ez „a rendszer motorja”. Hiába vélte ugyanis úgy, hogy a Jobbik a kisebb településeken ismeri ki magát igazán, úgy vélekedett, „idealizálta” a magyar társadalmat, és „a valóság kijózanító volt”.

Arra a kérdésre, hogy Vona most is elfogadná-e Simicska segítségét a kampányhoz, a volt miniszterelnök-jelölt úgy felelt: „ha egy kormányváltásra készülő párt előtt egy napilappal és televízióval rendelkező médiavállalkozó kinyitja az ajtókat”, akkor ezt az ajtót rá is lehet vágni, vagy használni a felkínált felületeket, a Jobbik pedig ez utóbbit választotta.

Ugyanakkor úgy vélte, a Fidesz a Jobbikot „csicskapártnak” minősítő kijelentései a szervezetről leperegtek – az embereket a simicskázás ugyanúgy nem érdekelte, mint a Jobbik antikorrupciós és elszámoltatást követelő szlogenjei. Szerinte ugyanis az embereket az érdekelte, ki tudja az országot rendbe tenni és megvédeni, míg „a magyar társadalom már immúnis a ki, hol, mennyit lopott kérdésekre.” Előbbit a Fidesz el tudta hitetni magáról, a Jobbikról pedig az ellenkezőjét.

A Jobbik kiábrándító választási eredményére Vona a választ az ellene folyó kormánypárti kampányban látta, miután úgy vélte, a kormánypropaganda zavaros alaknak festette le a választási hajrában: „Lehet, hogy Vona nem lop, de homokos muzulmán, harsogta a sajtójuk. 2018 Magyarországán ez a hazug üzenet pusztító elegynek bizonyult. Aztán pár hét múlva ugyanez a sajtó apró betűs hírként elnézést kért. Ma már azt is csodának érzem, hogy ennyi szavazatot kaptunk” – vallotta.

Azt azonban elismerte, más kimenetele nem lehetett a választásnak, még ha Hódmezővásárhely mást is ígért. „Pár dolgot ki kell mondani: a NER-re van társadalmi igény. Nem Orbán tette ilyenné Magyarországot, hanem a magyar társadalom teremtette meg Orbánt” – mondta el zárszóként.

