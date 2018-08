Miközben már a Jobbik televíziójának, az N1TV-nek három vezető munkatársa is demonstratíve otthagyta a szerkesztőséget, Vona Gábor, a párt volt elnöke tanácsadói céget alapított.

Akkora a káosz és egymás fúrása a Jobbikban, hogy már a párt lakájmédiájának vezető munkatársai is otthagyták az N1TV-t. A volt Hír TV-s Kisberk Szabolcs és két kollégája felállt és rácsapta az ajtót a pártra.

Kisberkről a sajtóban mindenki tudja, hogy Vona Gábor bizalmasának számított. Azért is furcsa a mostani lelépés, mert így most Vona emberének lett elege Vona embereiből, az új pártvezetésből, és elnökből, Sneider Tamásból.

Mi ez, ha nem az igazi anarchia?!

Az N1TV vezetési válságával egy időben azonban rögtön fény gyúlt az alagút végén. Vona Gábor ugyanis Vlog Influence Kft. néven tanácsadói céget alapított. A vállalkozás fő tevékenységi köre médiareklám készítése, de hírügynökségi, reklámügynökségi tevékenységgel, PR-ral, kommunikációval, piac- és közvélemény-kutatással, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással is foglalkozik majd.

Az új vlogger így akár az új N1TV-nél is feltűnhet az internetes videóival, a Jobbik egycsapásra Kisberk utódlását is megoldhatja, de olyan, eddig pártelnökként kiaknázatlan lehetőségek is megnyílnak előtte, minthogy tanácsadó lehessen egykori pártjánál, vagy frakciójánál. Arra a 600 milliós Jobbik-büntetés miatt még gondolni sem merünk, hogy a cég fő tevékenységi körének kiválasztásával a köztéri plakátüzletben lát fantáziát.

A megfelelő embert a megfelelő helyre!