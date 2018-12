Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki szervezetének elnöke 2019. január elsejével lemond minden, a pártban betöltött tisztségéről és kilép, valamint önkormányzati képviselői mandátumát is visszaadja. Vona Gábor keresztfia mindezt egy Facebook-bejegyzésben közölte.

Lemondásának okáról nem írt, viszont ebben a bejegyzésben is a Jobbik és a baloldal közötti összeborulást szorgalmazza. Már korábban is hangoztatta, hogy szerinte a Jobbiknak és a balliberális pártoknak együtt kellene működniük a jövő évi önkormányzati választásokon.

Szotyori-Lázár Zoltán akkor került a figyelem középpontjába, amikor az erdélyi magyarokat becsmérelte, szintén egy Facebook-bejegyzésben.

„Az erdélyi magyarság nagyobb része – az észak-amerikai indiánokhoz hasonlóan – megvehető egy marék üveggyönggyel. Ez a marék üveggyöngy a kettős állampolgárság volt. (…) Kezdem azt hinni – bármennyire is keserű kimondani – hogy nem érdemelték meg a kettős állampolgárságot. Köreikben ugyanis még a magyarországinál is nagyobb mértékű az elhülyülésre hajlamosság” – írta 2017. áprilisában a Jobbik politikusa. Később azt mondta, megbánta írását, de 2018 elején végül mégis mentegetni próbálta bejegyzését. A Jobbik ideológiai hajtűkanyarjait elnézve nem csoda, hogy Szotyori-Lázár is úgy váltogatja álláspontját, mint más az alsóneműjét.

Vona Gábor keresztfia a Soros-szervezetek mellett is hitet tett, ami nem meglepő, ha megnézzük Volner János korábbi nyilatkozatait a Jobbik és Soros kapcsolatáról. Szotyori-Lázár (mily meglepő) újra a Facebookon rajongta körbe a milliárdos spekuláns szervezeteit:

„Egyébként az én magánvéleményem az, hogy ezeknek az ún. Soros szervezeteknek egy része kifejezetten értékes, nagyon magas szakmai színvonalú és pótolhatatlan munkát végez. Gondolok itt elsősorban a Transparency Internationalra.”

Szotyori-Lázár Zoltán nem írt kilépése okáról, azonban joggal feltételezhető, hogy az őt támogató Vona lemondásával Szotyori-Lázár széke is inog, de nem a fentebb idézett bejegyzései (hiszen a Jobbik identitászavaros politikájába már szinte minden belefér), hanem legfőbb támogatójának bukása miatt.