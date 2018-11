A tanfolyam „jelképes összege” 7000 forint, amiért egy egész napon keresztül hallgathatják az érdeklődők a bukott pártelnök filléres bölcsességeit. A csomagban szerepel még a korlátlan kávé-, tea- és ásványvízfogyasztás is, de mindez eltörpül Vona Gábor „20 éves tapasztalatainak” megismerése mellett.

A bukott politikus Facebook-videójában kifejti, hogy 20 éves politikai tapasztalattal rendelkezik, sőt azt sem rest megemlíteni, hogy a Jobbikot ő futtatta fel. A valóság persze ennél sokkal árnyaltabb, hiszen az MSZP-SZDSZ koalíció finoman szólva is gyalázatos politikai teljesítményének köszönhetően erősödött meg az akkoriban még szélsőjobboldali párt. Vona persze azt is nagyvonalúan „elfelejti” megemlíteni, hogy a Jobbikot nemcsak felfuttatta, hanem 2016 után módszeresen szét is verte.

A bukása után YouTube-celebritáskét tevékenykedő Vona Gábor valószínűleg kifogyott anyagi tartalékaiból, ezért igyekszik más módon bebiztosítani megélhetését, ámbátor ez még a jobbik eset. Viszont ha nem a megélhetés hajtja, akkor komolyan elkezdhetünk aggódni Vona magamutogató viselkedése miatt, hiszen ha már ennyire nem tud szabadulni a figyelemtől, nem lenne meglepő, ha ő is feltűnne a következő Való Világ szériában.