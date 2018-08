Volner János arról beszélt egy televízióműsorban, hogy Vonának továbbra is vannak politikai ambíciói. Mint mondta, meggyőződése szerint a bukott pártelnök az egész "XXI. századi" ellenzék vezetésére fog majd bejelentkezni augusztus 8-án. Ez azt jelenti, hogy Vona már nem csak a Jobbikot, hanem az LMP-t és a Momentumot is irányítani szeretné.

Mint ismert, a választási kudarc utáni több hónapos hallgatását megtörve Vona Gábor bejelentette, hogy augusztus 8-án kiáll a nyilvánosság elé.

A Jobbik bukott politikusa az utóbbi hetekben már töltött fel a Facebookra videókat, amelyekben többször is megjelent a 21-es szám. Vona ezzel valószínűleg a Jobbik kommunikációjának arra az eröltetett narratívájára utalt, miszerint a Jobbik – az LMP-vel és a Momentummal együtt – XXI. századi pártnak számít, szemben a többi formációval.

A titokzatos videó kapcsán Volner János egy reggeli televízióműsorban beszélt. A Jobbik országgyűlési képviselőjének meggyőződése, hogy Vona Gábor az egész "XXI. századi" ellenzék vezetője kíván lenni. Volner kiemelte, hogy az egykori pártelnöknek továbbra is vannak politikai ambíciói, olyan pártok felett álló személy akar lenni, aki képes vezetni az ellenzéki oldalt.

Mindez rendkívül érdekes annak fényében, hogy Vona Gábor még egy párt vezetését sem volt képes ellátni. Politikájának köszönhetően a Jobbik egy identitását vesztett párttá vált, melyből az elmúlt hetekben többen is kiválltak és új mozgalmat hoztak létre. Ráadásul vezetésével a Jobbik tiltott pártfinanszírozási botrányba is keveredett, miközben teljesen kiürült a párt kasszája.

Volner arról is beszélt a reggeli interjújában, hogy szerinte Vona Gábor népszerű politikus, így jó eséllyel pályázik az ellenzéki vezérszerepre. Ellentmond mindennek, hogy a választási kampányban még a Jobbik is szégyellte a népszerűtlen pártelnököt. A kampány során minden párt büszkén hirdeti plakátjain a miniszterelnök-jelöltek személyét, egyedül a Jobbik nem tette ki a hirdetőoszlopokra Vona Gábort. Ez azt mutatta, hogy már a Jobbik kampányszakemberei is jobbnak tartották, ha háttérbe tolják a népszerűtlen pártelnököt, hiszen szerepeltetése csupán tovább rontana az amúgy is komoly bajban lévő párt választási esélyein.

Volner bejelentésével párhuzamosan a Jobbik házitévéjének számító N1TV munkatársai közölték a Facebookon, hogy felállnak és nem szoljálják tovább a cukisodó pártot.

