Volner János a Jobbik egykori országgyűlési képviselője az Echo TV Napi Aktuális című műsorában elmondta, hogy a párt pénzügyi működésében már korábban is látott problémát. A Jobbik alelnökeként nemegyszer kért tájékoztatást a párt pénzügyi helyzetéről, de kérdéseit minden esetben elutasították.

Volner beszélt arról is, hogy a Jobbik október 23-i demonstrációján a párt alkalmazottjai vettek részt, ezzel újabb bizonyítékát adva annak, hogy a párt szimpatizánsai egyre inkább elfordulnak a lelkét vesztett alakulattól, s már csak a fizetett alkalmazottaik állnak ki mellettük. Hozzátette: a párt alelnökeként nem kapott arról sem tájékoztatást, hogy a Jobbik milyen külpolitikai kapcsolatokat épít, így szivároghattak be Soros György emberei az egykor szebb napokat látott párt soraiba.

Volner szerint a Jobbik évi 2,7 milliárd forintos kerettel gazdálkodhat, s a belső leszámolások mögött a kasszakulcs megszerzésének szándékát látja.

A Jobbik-LMP összeborulás kapcsán Volner kijelentette: már korábban, Vona Gábor idején is megszületett a szándék a két párt összehozására, s Vona bukása után nagy sebességgel kezdték ellehetetleníteni azokat, akik ellenezték ezt az irányt.

A Jobbik gazdálkodása körül sorra pattannak ki a botrányok, emlékezhetünk a Simicska Lajos által finanszírozott plakátkampányra, vagy a nemrégiben kiderült „zacskós” esetekre, valamint Kisberk Szabolcs, a jobbikos párttévé egykori főszerkesztőjének nyilatkozatára az ismeretlen eredetű pénzekről, melyről a Figyelő is beszámolt. Szaszi, azaz Szabó Gábor pártigazgató már Vona elnöksége idején is pénzügyi tótumfaktumnak számított a Jobbikban, s nem születhetett döntés anélkül, hogy arra Szaszi ne bólintott volna rá, így élhetünk a gyanúperrel, hogy a Volner által kért adatokat is Szaszi tartotta vissza.

A lelkét vesztett párt a végromlás útján járva, sorozatos botrányaival már csak egy helyre kerülhet: nem kormányra, hanem a történelem szemétdombjára.