Az egykori Jobbik-alelnök egy korábbi sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva elmondta, várhatóak még kilépések a szebb napokat is megélt pártból. Most Volner a közösségi oldalán osztotta meg az újabb kilépők nevét.

A Jobbik volt képviselője a saját Facebook oldalán tette közé, hogy kik azok az emberek, akik a balliberális irányba történő elmozdulás miatt otthagyták a pártot. A kilépési hullám úgy tűnik megállíthatatlan, idézzünk Volner bejegyzéséből:

„Kilép a Jobbikból a párt észak-magyarországi regionális igazgatója, Jámbor Márk. A kilépéséhez - mint írja - az utóbbi időszak botrányos és vállalhatatlan folyamatai vezettek.

Távozik a Jobbik frakciójának még júniusban is helyet biztosító kosdi polgármester, Kurdi Ferenc is. A település több fontos jobbikos rendezvénynek is otthont adott már - eddig. A pártnak alig maradt már polgármestere, ami személyes kudarc a korábban az önkormányzati munkát személyesen irányító Sneider Tamásnak és Hegedűs Lórántnénak egyaránt.

Szintén a kilépés mellett döntött a legjobban teljesítő megyei sajtófőnök, Seres Magdolna is. Ő sem egyedül, ahogyan hozzám hasonlóan megfogalmazta: "Döntésemmel senkit nem befolyásoltam, nem kértem, hogy kövessenek, azonban vannak követőim és a napokban csatlakoztak szándékomhoz".

A kiemelkedően tehetséges Fügedi Richárd, az Ifjúsági Tagozat volt alelnöke, mezőkövesdi képviselő is távozott. Mint írta, az eszmeiség elhalványult, az általa tisztelt emberek el lettek távolítva és "aki az igazságot kimondja annak betörik a fejét".

Lassan el kellene gondolkodnia a Jobbik vezetésének azon, jó-e az irány, vagy továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy az autópályán szembejövők tömegével van probléma...”



Véleményem szerint Sneider Tamásnak jogosítványa sincsen. A kilépési hullám pedig olyan erős, hogy lassan be kell zárni a Jobbik st[r]andjait.



