Erről értesült a Business Insider egy Teslánál dolgozó forrásától. Kiderült, hogy a rendkívül fontos brake & roll teszt már június 26 óta nincs benne a gyártási folyamatban. Ez volna hivatott leellenőrizni azt, hogy az autók kerekei és fékei tökéletesen igazodnak-e egymáshoz, valamint, hogy megfelelően reagálnak-e bármilyen környezetben.

Az online portálnak sikerült elérnie Dave Arnoldot, a Tesla képviselőjét, aki szerint minden egyes autó szigorú minőség-ellenőrzéseken megy át, kivétel nélkül. Bármilyen más további nyilatkozattól pedig elzárkózott. Igazán érdekes...

Főként azért, mert az Insider hozzájutott egy fényképhez is az amlített brake & roll tesztről. Ezen az látszik, hogy hány lépésből áll a teszt, és melyiken hogy teljesített az adott autó. Azonban a “critical” és “blocking” oszlopok nincsenek aktiválva - bepipálva -, így kimaradnak a tesztelésből. Sőt egy dolgozó szerint mivel ezen oszlopok ki vannak kapcsolva, az autók simán elhagyhatják a tesztfázist, attól függetlenül, hogy valóban elvégezték-e a tesztet.

A Business Insider megkérdezett egy neves szakértőt is. Ron Harbour - a világon meghatározóvá vált Harbour-jelentés írója - szerint nagyon komoly minőségi problémákat okozhat, ha nem vetik alá a brake & roll tesztnek az autókat. Így ugyanis nem lehet kiszűrni, ha nem igazodnak megfelelően egymáshoz a autó kerekei és fékjei, ami rednkívül veszélyes.

Mégis mi lehet az oka, hogy Elon Musk egy ilyen létfontosságú tesztet kihagy? Egyszerű: a felelőtlen határidők és a túl nagy ígéretek. A Model 3 egyfajta mentőöv a Tesla számára, ezért olyan irreális ígéreteket tett, mint hogy 5000 Model 3-at gyártanak majd hetente a kaliforniai gyárban.

A cég büszkén be is jelentette hétfőn, hogy a múlt héten 5000 autót toltak be a raktárukba, így teljesítették a kvótát. De egy belső forrás szerint ez is csak az adatok manipulálásának köszönhető. Ugyanis minden héten egy “kevés” legyártott autót ahelyett, hogy áttoltak volna a raktárba, visszaküldték javításra. Addig játszadoztak ezzel, míg a múlt héten el nem érték az áhított 5000-es célt.

Ezt viszont hosszú távon nem tudják tartani. Hogy mennyire nem, azt a második negyedévre előirányzott Model 3-sok és a valójában gyártósorról legurult Model 3-sok számából tudjuk megállapítani. 36020 Model 3-as elkészítését vetítették előre. Nemrég bejelentették: 28578-at tudtak teljesíteni. De valójában még a 26 ezer legyártott példányt sem érték el júniusra. Így messze elmaradtak a második negyedévre beharangozott teljesítménytől. Még úgy is, hogy majdnem az összes létező módon próbáltak csalni.