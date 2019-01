Még a diákönkormányzati választásokon is mérsékelt eséllyel indulna a Momentum, de mertek nagyot álmodni: főpolgármestert szeretnének adni a fővárosnak. Elég gyengére sikerült alku ez, egy olimpiát elvesznek, viszont adnának helyette Budapest élére egy momentumos polgármestert.



A jelöltségre ki is nézték Veiszer Alindát, aki még az elbitorolt HírTV-n vezette az Alinda című műsorát. A Momentum láthatóan nem a szakmai tapasztalatot, hanem a jelölt ismertségét tartja a legfontosabb prioritásnak.



A megkeresés és az elutasítás tényét maga a párt is elismerte. Így megindulhat a keresés, hogy ki kapjon jövő ősszel négy százalékot. Felkészül Anettka?



Értesülések szerint Veiszer némi gondolkodási idő után mondott nemet a felkérésre, így hála Istennek, a választásokon már nem fogja csinálni a műsort.

Borítófotó: Veiszer Alinda (MTI Fotó: Soós Lajos)