A 20 éves Anna Dovgaljuk úgy döntött, megregulázza a szentpétervári metróban terpeszkedő orosz hímeket és jó modorra tanítja őket. Ez a terpeszkedés elleni megmozdulás erősen benne van most a feminizmus levegőjében. Mivel a nyugati kultúra már nem korlátozza a nőket abban, hogy értelmetlen/haszontalan/felesleges/ostoba dolgokkal foglalkozzanak, nem marad más, mint a férfiak szekálása. Ez egyébként nem annyira meglepő, mert hetedíziglen tanult viselkedése ez a nőknek, nem mondunk azzal nagyot, ha beismerjük, veleszületett hajlamunk is van erre, sőt élvezzük is.

A kedves, szőke Annában is aktiválódott a program, azt találta ki, hogy szembe megy az orosz „alfahímek” vérlázító térfoglalásával, és fehérítőt oldott fel vízben, gondosan, hogy azonnal foltot hagyjon a nadrágon, szépen kipalackozta, majd nagyjából 70 férfit „jelölt meg”. Vagy stigmatizált? Mert fordított esetben ez lenne az első szava, amit elővenne a feminista szótárából. Egyébként a sajtó azt vélelmezi, hogy Anna statisztákat használt a produkcióhoz, de ez egyelőre nem derült ki, tényleg ennyire bátor volt-e, vagy csak színjáték volt az egész.

A szépséges méregkeverő joghallgatóként vajon gondolt-e arra, hogy nemcsak rongál, de veszélyezteti is a kipécézett férfiak testi épségét, mert mi van, ha elvéti a lábak közét, és éppen a szemébe fröccsen a vegyszer a terpeszkedő „macsónak” vagy gyereknek. Innentől meg már nem is annyira a vicces ez a kis akció, de jogászként nyilván kész felelni ezért az ötletért.

