A Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában eltemették Andy Vajnát, a világhírű magyar filmproducert, filmügyi kormánybiztost. A szertartáson több híresség is beszédet mondott, köztük Arnold Schwarzenegger is, valamint Orbán Viktor és Rogán Antal is elköszönt Andy Vajnától.

Délelőtt 10 óra körül már folyamatosan érkeztek a gyászolók a Fiumei úti sírkerthez, Andy Vajna filmügyi kormánybiztos, producer, a filmalap vezetőjének búcsúztatására - írja az Origo.

Számos ismert ember ment el a temetésre, Orbán Viktor miniszterelnök Arnold Schwarzenegger társaságában érkezett.



A gyásszertatáson részt vett Szabó István Oscar-díjas filmrendező, Leslie Mandoki világhírű zenész és producer, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Németh Szilárd, Schmidt Mária, Hiller István, Fodor Gábor, Herendi Gábor filmrendező, Dobó Kata, aki A miniszter félrelép című Andy Vajna-filmmel lett sztár és Kern András színész, a film egyik rendezője is.



Megérkezett Dirk Gerkens, a TV2 vezérigazgatója is, valamint Shell Judit és Fenyő Iván színészek is. Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye egy elsötétített üvegű, fekete autóval érkezett meg a temetőbe, hogy végső búcsút vegyen férjétől.



Beszédet mondott többek között Orbán Viktor, és a Terminátor sztárja, Arnold Schwarzenegger is, aki egy érdekes történetet is megosztott Andy Vajnával kapcsolatban: elmondta, hogy utálta a Rambót, mert nem ő volt a főszereplője, erre a magyar producer azt mondta neki, hogy csinál számára is egy filmet. Így született a Terminátor.



„A semmiből jött és a semmivel kezdett hozzá, a filmiparban akart elhelyezkedni, tanulta is a szakmát, de sok pénz kellett hozzá, ezért először parókakészítésbe fogott, sikeres lett."- mondta Schwarzenegger régi jó barátjáról.

A színész beszéde után Andy Vajna földi maradványait katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra, Vajna Tímea után Orbán Viktor és Schwarzenegger is a sírhoz járult.

Andy Vajna január 20-án 74 éves korában, a fővárosi otthonában halt meg.



Borítófotó: Andy Vajna