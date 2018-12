Először történt meg az EU életében, most 2018-ban, hogy nem fogadta el egy tagállam, Olaszország költségvetését. Végül Itália beadta a derekát.

Az olasz kormányalakítás miatt hatalmas pénzpiaci aggodalom volt jellemző 2018 első felében, miután az invesztorok, csakúgy mint Brüsszel, tartottak a számukra szélsőjobboldali-populista kormánytól.



Holott ennél is nagyobb kockázatokat rejt a hátrahagyott örökség, az olasz GDP 132 százalékára rúgó államadósság. A kedélyek azóta megnyugodtak, mert az olaszok jelezték: nem lépnek ki az eurózónából.



A római kormány a költségvetési hiány elengedésével szeretett volna a gazdasági bővülésre fókuszálni, ebben azonban az Európai Unió vezetői jelentős rizikót láttak az olasz költségvetlés stabilitása szempontjából. Először történt meg az EU, pontosabban az Európai Bizottság történetében, hogy nem fogadta el egy uniós tagállam, jelesül Olaszország költségvetését. Beindult a fenyegetőzés is: túlzott deficit miatt lengetett be eljárást Brüsszel az olaszokkal szemben.