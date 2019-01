Csupán pár hónap van hátra az EP-választásokig, és Judith Sargentini - aki egyben Soros György megbízható embere - több ellenzéki politikussal, köztük két EP-képviselővel fog hazánk ellen tüntetni.



Sargentini korábban azt mondta, hogy nem akart beavatkozni a magyar választásokba, ennek ellenére most egyértelműen kiáll az ellenzék jelöltjei mellett, külföldiként így egyértelműen befolyásolja a magyar választást.



A brüsszeli elit érzi a vesztét, s a bevándorlásellenes erők térnyerését, ezért is tartja fontosnak a holland képviselőnő, hogy a magyar, bevándorláspárti ellenzéket nyíltan is támogassa.



A tüntetést holnapra hirdették meg, a belga főváros Schuman terén, ahol a szocialista Ujhelyi István mellett felszólal majd Mester Barnabás, a Radikális Európai Demokraták alapítója; Németh Balázs, a Momentum képviselője; Kendernay János, az LMP képviselője; és Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. Emlékezetes: Ujhelyi és Jávor is igennel szavazott a hazánkat támadó Sargentini-jelentésre.



A kevesek által ismert Radikális Európai Demokraták (RED, a rövidítés beszédes, ugyanis angolul azt jelenti, hogy vörös) Ujhelyi István alapította radikális mozgalom, amely leírásában hazafinak deklarálja magát. Kérdés, hogy a szocialista politikus mit ért hazafiság alatt, elképzelhető, hogy számára a jogi köntösbe bújtatott politikai támadás megsegítése, azaz a Sargentini-jelentés megszavazása a hazafiság.



Az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum és az LMP is megkezdte tehát az EP-kampányát, Judith Sargentinivel, aki hazugságokon alapuló jelentéssel támadta Magyarországot. Jó taktikai érzékre vall olyanoktól szavazatot várni, akinek a hazájára támadt a politikus.

Borítófotó: Christian CREUTZ, European Union 2018