Azt hihettük, hogy a mai délelőtt legnagyobb vesztese címet a rendőrt dobáló Fekete-Győr András fogja elvinni, aki elfelejtette az ötödik pontját az ellenzéki követeléseknek. A HVG újságírójának kellett emlékeztetnie a fiatal politikust a pártja által kitalált utolsó követelésre. Ez vizsgán egyes, választáson pedig kevesebb, mint öt százalék.



Idézzük:



„hvg.hu: Tudja fejből az öt pontot?



F-Gy. A.: A rabszolgatörvény visszavonása, kevesebb rendőri túlóra, független közmédia, a független bíróságok és… (hosszú csend)

hvg.hu: Csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Majdnem ment fejből mind az öt. Ezt a Momentum találta ki?

F-Gy. A.: Igen. (...)” – olvasható az interjúban.



Fekete-Győr itt maga vallja be, hogy a pártja találta ki az utolsó pontot. Ennek ellenére szeretik úgy beállítani, mintha ez a "nép öt pontja" volna. Momentum egyenlő a néppel? Sosem.



Varju László bohóckodása

A 444 sorosista blog pedig felvételeket osztott meg, amint az MTVA biztonsági őrei küzdenek Varju Lászlóval. A képkockákon jól látszik, hogy a Varju László képviselő úgy dobja magát a padlóhoz, hogy azért sárga lapot érdemelne egy focimeccsen színészkedésért.



A felvételt természetesen átvette a haladó sajtó összes hazai képviselője. A DK-s hazugságokkal uszít, hogy őt földre vitték, a biztonságiak ugyanakkor egyáltalán nem erőszakoskodtak a politikussal, Varju kapaszkodik beléjük, ahogy az a felvételen is látható.



Nem kizárt, hogy a Gyurcsány-féle párthoz tartozó politikus is olyan „k*rva erős" képeket szeretett volna viszontlátni, mint Bangóné Borbély Ildikó, aki az MTVA székházban alakított hatalmasat több ellenzéki képviselővel.



Fekete-Győr tudatlanságánál és Varju ripacskodásánál még érdekesebb az, hogy a momentumossal készült interjú és a DK-s képviselőről készített felvétel is pont a spontánnak hazudott tüntetések délelőttjén jelenik meg, ahol a Soros Györgyhöz kötödő, Saul Alinsky módszereit magukévá tévő csoportok és az ellenzék fog tüntetni.



Véletlen lenne? Nem gondolnánk.