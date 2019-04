„A magyar gazdaság tavalyi, kiemelkedő, 5 százalékos gazdasági növekedése is megalapozta, hogy az itt működő német cégek stabilnak és jónak tartják a magyar gazdasági környezetet" - mondta a pénzügyminiszter a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) hétfői rendezvényén, Budapesten, ahol a kamara 2019. évi konjunktúrajelentését mutatták be.

Varga Mihály egy kérdésre megerősítette, hogy az itteni német cégek is egyre nagyobb kihívásnak tartják a gazdaság további bővülése szempontjából a munkaerőhiányt. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kedvező, 3,6 százalékos munkanélküliségi ráta mellett is lát még tartalékokat a kormány a foglalkoztatás bővítésére. Ennek érdekében szeretnék bővíteni a nők, a nyugdíjasok foglalkoztatását, és a közmunkában részt vevőket egyre nagyobb számban visszavezetni a versenyszférába - mondta a pénzügyminiszter.



A Magyarországon működő német cégek vezetői jónak tartják az üzleti helyzetet, saját cégük eredményeit, illetve tevékenységüket is. Idei várakozásaik többségében még optimisták, de nem annyira, mint a tavalyi felmérésben, ezzel együtt több vállalat tervez létszámbővítést, mint amennyi leépítést - mondta Dale A. Martin, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke.