„Magyarország elköteleződése az Unióval és a közösség értékeivel szemben vitán felül áll, hiszen ezek az értékek szorosan kapcsolódnak hazánk Alaptörvényéhez. Határozottan kiállunk a tények mellett, amelyek igazolják, hogy az ellenünk indított támadások minden alapot nélkülöznek. Magyarország kormánya még mindig úgy tekint az egész eljárásra, mint egyfajta büntetésre, amit a migrációs politikánkért kaptunk” – szögezi le írásában az államtitkár.



Hazánk szintén kifogásolja a szavazási eljárást, amivel az Európai Unió még csak a saját szabályait sem tartja be. Mint ismert, a tartózkodó szavazatokat nem vette figyelembe a grémium, így alakulhatott ki a kétharmados támogatottsága a Magyarországot elítélő jelentésnek.



Hazánk az Európai Bírósághoz fordul, hogy semmisítsék meg az EP döntését, hiszen számos jogi hiányosságot lehetett tapasztalni az eljárás során. Magyarország azonban nyitott a párbeszédre és a vitára, ha a jogi garanciákat vállalják a felek.



„Azonban látni kell, hogy ez egy politikai-ideológia támadás, ami jogi köntösbe van bújtatva, megtévesztve ezzel a nemzetközi közvéleményt” – írja Varga Judit, majd hozzáteszi: ezekkel a támadásokkal szemben a kormány egy 131 egy oldalas, tényekre alapuló dokumentummal védi meg igazát.



Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy az EP teljes jogú szereplőként próbál beavatkozni az Európai Tanács döntési folyamatába. Ez nyilvánvalóan ellentétes a Tanács Jogi Szolgálatának azon véleményével, amely szerint a hetes cikkely szerinti eljárás ezen szakaszában az EP nem rendelkezik már szereppel. A jogállamiság valóban fontos itt? Vagy más szemében a szálkát is, de a sajátunkban a gerendát sem? - jegyzi meg ironikusan Varga Judit.



Az államtitkár cikkében felidézi: Judith Sargentini EP-képviselő az Európai Unió jogi szolgálatának véleményével ellentétben külön megbeszélést folytatott az Általános Ügyek Tanácsának tagjaival, így újabb eljárási szabálysértést követett el. Tehát nem csak a jelentés elfogadásakor voltak jogellenesek, hanem a mostani eljárásban is. Ebből is látszik, hogy mindenképpen meg akarják büntetni Magyarországot.



Magyarország mindig is nyitott lesz a párbeszédre és a vitára azokkal, akik kritizálják az országot, és a magyar kormány felemeli a hangját az igazáért. A döntést a Tanács kezeli, s persze a tagállamok. Csak szeretném megismételni, amit Orbán Viktor Helmuth Kohl kereszténydemokrata politikus temetésén mondott:



„Vagyis annak, aki ma európai politikával foglalkozik, hidegvérre, nyugodt idegrendszere, bátorságra és jó ütemérzékre van szüksége”.



Mi pedig itt vagyunk, és nem csak beszélünk, hanem dolgozunk is – zárja sorait az államtitkár.

Borítófotó: Botár Gergely