Varga Judit a magyar jogállamiságról szóló, szerdai Európai Parlamentben tartott vitával kapcsolatban elmondta: ez az egész csak egy politikai kampány, ami mögött az EP további próbálkozását sejti, amellyel nyomást szeretnének gyakorolni Magyarországra, a migrációs politikájának feladása érdekében.

„Mindig azt hangsúlyozom, Magyarország Európa szerves része. A magyarok rendkívül Európa-pártiak. Ezen felül, ha a magyar kormány munkáját jobban megnézi, akkor igazán pro-európai politikát lát. Mi vagyunk az EU intézkedéseit az egyik leggyorsabban átültető ország” - mondta az államtitkár az újságíró azon felvetésére, miszerint Magyarország és az EU kapcsolata „nehézkes” lenne.

Természetesen szó esett a migrációról is. Varga Judit ezzel kapcsolatban kifejtette: az európai történelemben először tud a kontinens egy olyan témát beazonosítani, ami a választási küzdelem minden szintjét befolyásolni fogja. Magyar és európai közvélemény-kutatások is azt mutatták, hogy a polgárok számára a migráció és a biztonság a legfontosabb téma. Helyes döntést kell hozniuk: a migráció melletti erők vagy a migráció ellenes erők jussanak tovább.

Az államtitkár visszautasította a magyarországi demokráciát ért vádakat is. „Az eljárás egy tisztán politikai eszköz a migrációt támogató többségű Európai Parlamentben, azzal a céllal, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak Magyarországra, hogy az hagyjon fel az eddigi migrációs politikájával. A legtöbb eset, amely ebben a jelentésben található, már több éves. Ezekkel kapcsolatban már kompromisszumot kötöttünk az Európai Bizottsággal. Most ugyanezekkel az esetekkel újra előjönni, az egy elég kétséges üzenetet küld a tagállamok számára” - mondta Varga Judit a a Magyarország ellen indított 7. cikkely szerinti eljárással kapcsolatban.

Hozzátette: Magyarországon nincsen demokráciadeficit. „A probléma egy negatív mantra, amely a sajtó részéről áramlik. Mi mindig a jog talaján állunk. Ha a vádak sajtóközleményeken és híradásokon alapszanak, akkor azokat határozottan elutasítjuk. Mindig nyitottak vagyunk a párbeszédre. Ha az embert azzal pecsételik meg, hogy nincs demokrácia, akkor nehéz ezzel szemben küzdeni” - fejtette ki.

A Kurier munkatársa arra is kíváncsi volt, mi a kormány célja a Soros Györggyel szemben indított kampánnyal. „Soros egy üzletember, egy magánszemély.Bár úgy viselkedik a világpolitikában, mint egy állam, amint ezt egy közelmúltban megjelent Financial Times cikk is bizonyít. A külpolitikát a megválasztott kormányoknak kell alakítaniuk. Soros úr az elmúlt időszakban többször találkozott uniós biztosokkal, mint bármelyik államfő. Egy magánszemély nem rendelkezhetne ekkora befolyással” - húzta alá Varga Judit.

Borítófotó: Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára a budapesti Andrássy Egyetemen megrendezett Német-Magyar Fórumon 2018. december 4-én (Fotó: Miniszterelnökség)