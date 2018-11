A Kormány álláspontja szerint a vita valójában továbbra is a migrációról szól, minden más kérdésben lezárt ügyek vannak. A Kormány mindig is nyitott volt a megegyezésre, de a bevándorláspolitikából nem engedünk – mondta Varga Judit. Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár arról is beszámolt: A Kormány 131 oldalas dokumentumban cáfolja a 7. cikkely szerinti eljárást megelőző bevándorláspárti Sargentini-jelentés állításait.