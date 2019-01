Pártjait autóskártyaként cserélgető, a mindenféle pozícióra pályázó Karácsony Gergely saját közösségi oldalán jelentette be: nem más, mint a miniszterelnökként nem túl hosszú karriert befutó Bajnai Gordon is őt támogatja az előválasztáson.

Ellenzéki térfélen izgalmas az élet: jövő héten kezdődik az előválasztás első fordulója, ahol a szocialista Horváth Csaba és a Párbeszéd politikusa, Karácsony Gergely fog megmérkőzni egymással. A tét nem kisebb, mint az, hogy ki legyen Tarlós István kihívója.



Lesz még egy második kör is, ahol a „sokak által ismert” Magyar Liberális Párt jelöltje, Sermer Ádám és Puzsér Róbert is beszáll a harcba.



Karácsony addig szorgosan gyűjtögeti a szövetségeseit: volt, hogy a Jobbikot dicsérte, mert a politikus szavai szerint le tudta vetkőzni a párt a rosszemlékű múltját, s volt, hogy a Soros-szervezeteknek kedveskedett egy sort, hogy ha ő lesz a főpolgármester, akkor beengedi a “civileket” a városháza épületébe.



Aztán valahogy kiderült, hogy Sneider Tamás mozgássérült férfit vert meg, felesége pedig karlendítéssel üdvözli a násznépet.



Karácsony azonban nem hagyta abba a szövetségesek keresését, legújabb pártolójával a hivatalos közösségi oldalán dicsekedett el. Zugló jelenlegi polgármesterét nem más, mint Bajnai Gordon a „nagy technokrata" is őt fogja majd támogatni.



Szóval egy bukott miniszterelnök támogat egy bukott miniszterelnök-jelöltet. Ebből csak jó sülhet ki.

