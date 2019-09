A lap munkatársa Dzsamál Hasogdzsi rendszerkritikus szaúdi újságíró tavaly októberi meggyilkolása után indult feltáró riportkörútra.

A 60 éves Hasogdzsit Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán gyilkolta meg egy Szaúd-Arábiából érkezett csoport, amelynek tagjait Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörököshöz közel állónak tartják.

A gyilkosságról borzalmas részletek kerültek napvilágra: a török sajtóban például nyilvánosságra hoztak részeket egy hangfelvételből, amely az isztambuli szaúdi konzulátuson készült a gyilkosság pillanataiban.

Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolása nem eltévelyedés volt - állapította meg a Vanity Fair újságírója, majd a németországi Düsseldorftól a kanadai Montrealig, az egyiptomi Kairótól a kaliforniai Belmontig sok helyre elutazott interjúkra.



Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya

Riportalanyainak egy része névtelenséget kért, volt, aki vállalta a megszólalást, és volt riportalany, aki azóta szőrén-szálán eltűnt, még a rokonai sem tudnak a hollétéről.Az újságíró a külföldön élő szaúdi rendszerbírálókkal készített beszélgetései alapján megállapította: a rijádi rezsim, amelyet szerinte a trónörökös tart kézben, mindenütt és minden esetben hasonló módszerekkel igyekszik elhallgattatni a kritikusait. A királyság ellenségeinek nyilvánítja és elrabolja, vagy hazacsábítja és otthon tünteti el őket.

A Düsseldorfban élő Káled bin Farhán al-Szaúd herceg például arról beszélt: állandóan attól retteg, hogy az utcán elrabolják, és Szaúd-Arábiába viszik. Az ő biztonságára a német rendőrség vigyáz. A herceg az emberi jogok biztosítása mellett emelt szót, és nyíltan szorgalmazza egy ellenzéki politikai mozgalom életre hívását. Elmondta az amerikai újságírónak, hogy 2018 szeptemberében éppen Egyiptomban volt az ott élő édesanyjánál, aki közölte, hogy a kairói szaúdi nagykövetség korábban felvette vele a kapcsolatot, és azt üzente, hogy a királyság szeretné rendezni a kapcsolatait a fiával. Még 5,5 millió dollárt is felajánlottak kárpótlásként a hercegnek, de azt kérték, hogy menjen be érte a kairói nagykövetségre.

Bin Farhánnak rossz előérzete volt, elhárította a javaslatot. Két héttel később olvasta a hírt Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásáról.



A Düsseldorfban élő Káled bin Farhán al-Szaúd herceg

Hasonló történt a Montrealban élő Omar Abdulazizzal is. Ő emberi jogi aktivista, Hasogdzsi barátja, akivel közösen készültek kampányra a királyságban politikai okokból bebörtönzöttek mellett. Abdulazizt 2018 májusában kereste fel a királyi udvar két képviselője, mondván, egyenesen Mohamed bin Szalmán trónörököstől hoztak üzenetet. Kíséretükben volt Abdulaziz Szaúd-Arábiában élő öccse, Ahmed is. Az üzenet az volt: hagyjon fel a politikával, és térjen haza, nem lesz semmi bántódása. Bátorították, hogy menjen be hazája kanadai nagykövetségére, hogy megújítsa az útlevelét.

Omar Abdulaziznak gyanús volt a vizit, s határozottan az volt a benyomása, hogy az öccse nem önként utazott az észak-amerikai országba. Elutasította az ajánlatot. Később megtudta, hogy hazatérte után az öccsét börtönbe vetették, hírek szerint máig is ott sínylődik.

A Vanity Fair állítása szerint akikről a szaúdi vezetés azt gondolja, hogy károkat okoznak az országnak – ellenzékiek, diákok, renitens hercegek, ismert üzletemberek vagy a trónörökös személyes ellenségei -, nem élhetnek teljes nyugalomban a sivatagi királyság határain kívül sem.

Mintegy 12 országban – köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Svájcban Németországban, Kínában – élnek rendszerkritikus szaúdiak. A lap szerint Rijádban külön internetes szolgálat figyeli a tevékenységüket, a munkát Szaúd al-Kahtáni, a szaúdi légierő volt tisztje, Mohamed bin Szalmán bizalmasa irányítja. Miként a rendszert bírálók levadászását is.

Az amerikai lap újságírójának információi szerint riportalanyai közül hármat – az interjúk után – megpróbáltak tőrbe csalni. Egyik riportalanyát, az Oslóban élő Ijád el-Bagdadit a norvég biztonsági szolgálat felkereste a lakásán, és arra figyelmeztette: nyugat-európai szövetségesektől kapott hírszerzési információk szerint veszélyben van az élete.

Néhány szaúdi rendszerbíráló nem járt olyan szerencsével, mint a Düsseldorfban vagy Montrealban élő két riportalany. A Vanity Fair riportja említést tesz Navaf al-Rasíd költőről, akit Kuvaitba indulva tartóztattak le, és azóta nyoma veszett. Három szaúdi herceget pedig külföldön raboltak el: kettőjüket francia repülőtereken, egy harmadikat pedig Marokkóban.



Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös