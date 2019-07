A jövő legígéretesebb, kreatív, piacképes, környezetbarát és energiahatékony fejlesztéseit kereste idén az MVM EDISON startup verseny. A szakmai zsűri elsőkörös értékelései alapján a több mint 100 jelentkezőből nyolc csapat kapta meg a lehetőséget, hogy részt vegyen a Smart Future Lab Zrt. (SFL) által szervezett képzési programban, amelynek zárásaként a fináléban ismertethették meg ötleteiket a szakértő döntnökökkel. A döntőben nyertes három csapat lehetőséget kap arra, hogy akár 50 millió forint értékű magvető befektetést nyerjen.

„Az MVM EDISON startup verseny során olyan kezdeményezéseket kerestünk, amelyek valós problémákra kínálhatnak megoldásokat, könnyebbé tehetik az MVM ügyfeleinek mindennapjait, illetve hatékonyabbá a hazai energetika működését. A szakmai zsűri által legjobbnak talált három nyertes csapat olyan kivitelezhető, innovatív megoldásokat mutatott be, amelyek nagyban hozzájárulhatnak stratégiai fontosságú törekvéseinkhez” – mondta lapunknak Kóbor György.

A kiválasztás során kiemelt szempont volt, hogy az energetikai szektort célzó pályamunkák széles körben hasznosítható megoldást kínáljanak, valamint – megfelelő anyagi és szakmai támogatással – a piacon is megállják a helyüket. A legjobbnak ítélt három projekt ötletgazdái egy tanulmányutat is nyertek az IBM franciaországi dizájnközpontjába, valamint egy 3 millió forint értékű kommunikációs csomag segíti kommunikációs stratégiájuk megalkotását, arculattervezésüket, de az összeget akár piackutatásra is fordíthatják – ezzel is elősegítve saját vállalkozásuk sikeres beindítását.

A MVM EDISON nyertes startupjai között szerepel idén az InCharge csapata, amelynek szolgáltatása az elektromos autóval járó sofőrök egy gyakori „problémájára”, a hosszabb utakon szükséges töltések optimális megtervezésére ad lehetőséget. Szintén nyertesként fejezte be a döntőt a Magnelit, amely az okos és testreszabható eszközök sorába emelte a dizájnlámpákat. A harmadik győztes projekt a MET3R ZenCharge, amely abból a problémából indult ki, hogy bár egyre nagyobb teret hódítanak az elektromos autók, tömeges elterjedésükre a villamosenergia-hálózatok még nem állnak készen. A fejlesztés a szükségessé váló, sok milliárd forintnak megfelelő összegű hálózatbővítések melletti okos szabályozó technológia kialakítását tűzte ki célul.