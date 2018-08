Ebben az évben eddig hatezer keresztényt - főként nőket és gyerekeket - végeztek ki Nigéria egyik északi tartományában, Plateau-ban. A még mindig növekvő halálos áldozatok száma vallási népirtásra utal, de senki se meri annak nevezni, ahogy senki sem akarja megnevezni az elkövetőket - írja a Dangerous.

Két iszlamista szervezet szedi áldozatait: a Boko Haram és a Fulani. Előbbi több szállal kötődik az Iszlám Államhoz, míg utóbbi az elmúlt 1-2 évben vált igazán erőszakossá és vérengzővé.

“Ami Nigéria néhány tartományában, de főként Plateau-ban zajlik, az színtiszta népirtás és azonnal véget kell vetni neki” - áll a Nigériai Keresztények Szövetségének közleményében. Sokadjára továbbítottak hasonló jelentéseket, nyílt leveleket és közleményeket a nigériai kormány valamint a világ sajtója felé - mindhiába.

A kormány nem foglalkozik a módszeres kivégzésekkel és támadásokkal. Területi vagy éppen törzsi vitának nevezi az eseteket. A Fulani komoly fegyverzettel ellátott harcosait pedig szimplán pásztoroknak titulálja. Muhammadu Buhari elnök tehát mossa kezeit, holott ezek a “parasztok” legutóbb AK-47-esekkel felfegyverezve tettek látogatást egy keresztény közösségnél júniusban. Több mint kétszáz halottat hagytak maguk mögött. Volt olyan, akit szimplán lelőttek, de sokan nem voltak ennyire "szerencsések". Többeket elevenen elégettek, vagy hosszan kínoztak és erőszakoltak, majd hagytak meghalni.

Nemcsak a nigériai elnök mossa kezét, hanem a világ balliberális médiája is. Mert ha foglalkoztak is a témával, akkor is csupán földbe dugják a fejüket és valahogy próbálják elmismásolni a tényeket. A New York Times szerint például a keresztény farmerek hozták magukra a bajt, hiszen teheneket loptak el. A CNN riportja pedig csupán a 13. bekezdésben említi meg, hogy amúgy ez egy keresztény - iszlamista konfliktus, de ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, hogy ez egy területi vita. A The Washington Post is írt a témáról. Ők nemes egyszerűséggel a klímaváltozást okolták.

Egy pillanatra álljunk meg és összegezzünk. A fentebb említett médiumokban többször is arról hazudna, hogy ma Magyarországon diktatúra van. Meg azzal is, hogy milyen szörnyű hely Lengyelország, vagy hogy félhetnek az osztrákok Kurtz miatt. És sorolhatnánk a minden valóságot nélkülöző állításaikt.

Ehhez képest nem nálunk mészárolnak le vallási meggyőződésből embereket. Ahol viszont ezt teszik, ott nincs baj az állami vezetéssel, vagy éppen a berendezkedéssel. Több ezer ember halálát szimpla területi vitának próbálják beállítani, amit a klímaváltozás picit felerősít, és ennyi.

Legyünk őszinték: mi bajuk ezen médiumoknak az nigériai helyzettel? Szimplán az, hogy ha elismernék, hogy iszlamisták keresztényeket gyilkolnak halomra, ellent mondanának eddigi álláspontjuknak. Úgy már igen nehezen lehetne eladni azt az embereknek, hogy semmi probléma sincs azzal, ha iszlám bevándorlók tízezrei költöznek be Európába.

Borítófotó: guardian.ng