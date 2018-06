Az Amazon vezére most újabb űrterveket jelentett be: egy NASA-val közös holdbázist álmodott. A Virgin-csoport főnöke, Richard Branson folytatja „űrhajója” tesztjeit. A nagy dumás Elon Musk pedig még mindig nem tett le a Mars meghódításának a tervéről, pedig a sokadszorra módosított határidő is vészesen közeleg. Mennyi a konkrétum a folytonos ígérgetések mögött? Eláruljuk: nem sok.