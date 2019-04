Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. turisztikai és kulturális vezérigazgató-helyettese az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában elmondta: a legkisebbeket állatsimogatóval, pónilovaglással várják, a nagyobbak kézműveskedhetnek, például kipróbálhatják a tojásberzselést (levélrátétes díszítés), lesz interaktív mesekoncert és táncbemutató is. A felnőtteket koncertekkel és gasztroshow-val várják.



A vezérigazgató-helyettes elmondta: a programok összeállításakor próbáltak a Kárpát-medence húsvéthoz kapcsolódó kultúrkincséből „nagyobb merítést hozni"; olyan együttesek lépnek fel, amelyek ezekből építkeznek.



Szólt arról is, hogy a Várból palota című sétán a budai palotanegyed rejtett kincseit, történelmét mutatják be, a túrán való részvétel ingyenes, regisztrálni a Várkert Bazár honlapján keresztül tudnak az érdeklődők.



MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba