A CEU láthatóan súlyos szereptévesztésben szenved, ugyanis ultimátumnak is beillő üzenetet fogalmazott meg a magyar kormány számára. A Soros-egyetem rektora, Michael Ignatieff összehívta az egyetem diákjait és bejelentette: amennyiben a kormány december 1-ig nem írja alá a szerződést New York állammal, akkor a CEU Bécsbe költözik.

A Soros-egyetem már korábban is részt vett politikai akciókban, a választás előtt is számtalan tüntetést szerveztek, de a harmadik kétharmad után veszélyben érzik magukat. A CEU többek között a gender szak magyarországi úttörője, de emellett elkötelezett a Soros-féle Nyílt Társadalom eszméjének népszerűsítése mellett is.

Az osztrák közszolgálati rádió értesülései szerint a Soros-egyetem és Bécs városa már korábban egyetértési megállapodást írt alá. A Soros-hálózat egyik zászlóshajójának számító CEU láthatóan politikai zavarkeltésre játszik, de a magyar emberek április 8-án ítéletet mondtak a Soros-eszmék fölött.