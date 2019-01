Pál Gábor jobbikos politikus egy Facebook-bejegyzéssel szállt be a Nagy Blanka, trágárkodó diáklány körül kirobbant balliberális hisztériába. A fenyegető hangnemben írt bejegyzés Sneider Tamás ex-szkinhed pártelnök esküvőjén történtekkel és Szávay István antiszemita megnyilvánulásaival együtt lerántja a leplet a cukiskodás mögött megbúvó szélsőséges és gyűlöletkeltő alakulatról.

A „néppártosodott” Jobbik körüli botrányok nem csitulnak. Először Szávay István, a párt egykori országgyűlési képviselőjével kapcsolatban kerültek elő egy hangfelvétel, melyen egy zsidó nő megverésével dicsekszik, majd Sneider Tamás jelenlegi pártelnök lakodalmán történt náci karlendítésről és homofób, rasszista viccekről láthattunk videót. Szávay István a botrány kirobbanása után úgy nyilatkozott, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, neve továbbra is szerepel az aktív képviselők névsorában.

A balliberális pártok egytől-egyig biztosították arról a közvéleményt, hogy karlendítés és homofób viccelődés ide vagy oda, továbbra is együttműködnének a Jobbikkal. Ez már önmagában kiállítja a bizonyítványt róluk.

Sneider fiai ellen rendőrségi eljárás is folyik, de maga a pártelnök sem mentes a rasszista kirohanásoktól. Ahogy arról a Ripost beszámolt, Sneider személyesen is érintett volt egy mozgássérült ember megverésében, s egy, a HírTV birtokába jutott hangfelvétel tanúsága alapján nem bánta meg tettét, sőt megbánás helyett inkább cigányozott. Mint mondta: „Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök."

Ámde a botrányok sorozata itt nem állt meg, történt ugyanis, hogy Pál Gábor, a szentendrei választókerület jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje egy Facebook-bejegyzésben fenyegetett meg újságírókat, köztük a Figyelő munkatársait is. A bejegyzést később módosította (mely egyébként új formájában is minősíthetetlen), ám a szerkesztési előzmények között látható mit is gondol valójában.

Különösen érdekes ez úgy, hogy az a Pál Gábor fenyeget most újságírókat, aki tavaly februárban még arról beszélt egy lapinterjúban, hogy Magyarországon az emberek „jelentős része soha nem látott megfélemlítésben él”. Persze a jobbikos politikus szerint nyilván nem volt megfélemlítő a Magyar Gárda masírozása, a folyamatos zsidózás és cigányozás, a náci karlendítés, holokauszt-emlékmű meggyalázása, zsidó származású képviselők listázása, zsidó nők megverése és még sorolhatnánk. Az álcuki arcát mutató párt láthatóan újra ismét régi önmaga, a saját, szélsőséges retorikájával, ám már Gyurcsánnyal, Kunhalmival meg a többi lejáratódott, bukott bohócpolitikussal a háta mögött.

Ellenzéki oldalon egyébként is nagy hagyománya van az újságírókkal szembeni fenyegetőzésnek, gondolhatunk Fekete-Győr Andrásra, aki az Origo szerkesztőségébe tört be. A szélsőségek tényleg összeérnek, a szélsőjobboldal és a szélsőliberálisok már nemcsak egymás zászlói alatt vonulnak, de egységes (és meglehetősen sajátos) álláspontot képviselnek a 2010 óta rekordszámban megszűnt sajtószabadság kérdésében is.

A 2013 óta állítólag mérséklődő, előtte zsidózó és cigányozó, 2016-os lakodalmán rasszista vicceken önfeledten kacagó Sneider, a 2018-ban zsidó nő bántalmazásával dicsekedő Szávay és a 2019-ben újságírók megverésével fenyegetőző Pál Gábor pártjával vállal közösséget a balliberális oldal a hatalom megszerzése érdekében. Azt eddig is tudtuk, hogy a Jobbik sok mindenre képes a hatalomért, legyen szó egy oligarcha szolgálatáról, vagy a szavazóik elárulásáról, de láthatóan a bal- és főleg a liberális oldal képviselőit sem zavarja, hogy a csizma az asztalra került.

Borítókép: youtube