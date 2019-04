Emellett hazánkban a helyzet kifejezetten rossz: Magyarországon a

halálozási statisztikákban évek óta „dobogósak” a szív- és érrendszeri megbetegedések.



Az „Az Élet lehelete" program célja, hogy felkészítse az általános és középiskolás diákokat a vészhelyzetekben történő megfelelő segítségnyújtásra.



Az elkeserítő statisztikákon kívül, erre azért is szükség van, mert egyre több közterületen helyeznek el defibrillátorokat, melyek csak akkor használhatóak életmentésre, ha ismerjük a működésüket.



Az ADRA Alapítvány önkéntes instruktorai segítenek az iskolai oktatói team kiképzésében is, így az intézmények - fenntartható módon -, önállóan is képesek lesznek az alapfokú újraélesztés oktatására.



Az „Élet lehelete" program - figyelembe véve az adott intézmény sajátosságait – segít az iskoláknak abban, hogy az újraélesztés oktatását beillesszék a tantervbe, másrészt az oktatói team mentorálását is felvállalja az adventista alapítvány.



A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja.

Borítófotó: Újraélesztési Guinness-rekordkísérlet résztvevői a Testnevelési Egyetemen 2013. október 25-én. Az egyszerre, egy helyen végrehajtott újraélesztés rekordkísérletén több mint kétszáz budapesti és negyven szombathelyi középiskolás sajátította el a reanimáció fogásait az Egészségügyért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére, az Egészségkommunikációs Központ, Országos Mentőszolgálat, Szombathely városa és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem közreműködésével. (MTI Fotó: Mohai Balázs)