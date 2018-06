Úgy látszik, nem csak a melegbüszkeség hónapjában vagyunk, de a ballib retró napok is éppen most zajlanak, mert hirtelen újra kitört a vészkorszak, az ellenzéki tudósítások és pártok szerint.

Történt, hogy a kereszténydemokraták ifjúsági szervezete (IKSZ) leragasztott egy házat, ahol az igaz vészkorszak alatt a sárga csillaggal megjelölt zsidóknak kellett lakniuk. Az IKSZ akciójának persze semmi köze nem volt ehhez. Egy bevándorlást támogató szervezet feliratú piros matricát ragasztottak a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület fővárosi irodájának bejáratához.

Jött is a reakció Jámbor Andrástól a Mércén, aki leírta, hogy “nyilván össze se hasonlítható a két eset”, miután már nyilvánvaló módon összehasonlította őket. Aztán megérkezett Kaltenbach Jenő, egykori ombudsman, ma a Párbeszéd tagja is a retró party-ra. Ő már konkrétan kimondta: “mi ez, ha nem a fokozatosan eluralkodó fasizmus ismertető jele?”. Oh, régi szép idők… amikor még érdekelték az embereket ezek a míves történelmi párhuzamok, olyannyira, hogy egy-két karaktergyilkosságra is alkalmasak voltak.

És Kaltenbach tudta még fokozni: “Ha Hérakleitosz magyar lett volna biztos nem írja le híres mondatát: »Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba«” - szólt az okítás, arra utalva, hogy újra közeleg Magyarországon a vészkorszak. Kaltenbach észre se veszi, hogy miket beszél.

Egyrészt, ugye mindnyájan emlékszünk arra, amikor Kaltenbach párttársa, Szabó Tímea leragasztotta a Magyar Idők szerkesztőségének bejárati ajtaját, és nem engedte be az ott dolgozó sajtómunkásokat? Na, ha valami, akkor az tényleg fasiszta módszerekre emlékeztetett.

Szigorúan nem Török Gábor-i másrészt: érdemes lenne már a baloldali ellenzéknek és médiának figyelembe venni, hogy ez az állandó és hangos fasisztázós retró házibuli immáron a harmadik kétharmadot eredményezte a Fidesz-KDNP szövetségnek. Mindenki - aki nem kap tőle ideggörcsöt - elengedi már a füle mellett ezt a hazudozást. Valóban: ha Hérakleitosz magyar lett volna, biztos nem írja le híres mondatát: “Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba”.

Borítófotó: Tisóczki Flóra, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) külügyekért felelős alelnöke „Bevándorlást támogató szervezet” feliratú matricát ragaszt a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület irodájának helyet adó épület bejáratához a VIII. kerületi Népszínház utcában 2018. június 14-én. (MTI Fotó: Máthé Zoltán)