A múlt héten járta körbe az a hangfelvétel a jobboldali sajtót, amiről mi is írtunk. Ebben a Jobbik Csongrád megyei és szegedi elnöke, Tóth Péter telefonon próbál meggyőzni egy küldöttet arról, hogy szavazzon Sneider Tamásékra a párt tisztújításán. Most pedig úgy szólta el magát a szóban forgó politikus, hogy az büntetőjogi kérdéseket is felvet.