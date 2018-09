Szegény liberálisok! Már a nácinak kikiáltott német AfD-nek is van zsidó tagozata.

A liberálisok Németországban mattot kaptak: a „nácik” zsidóplatformot alapítanak. Paradoxon?

Nem az, hiszen ahogy már megszokhattuk, a liberó alapvetés a hazugság.

Az AfD ugyanis nem antiszemita, nem náci, hanem azokat képviseli, akik Németországban is megunták a liberális véleménydiktatúrát, a bevándorlók babusgatását. Azoknak a migránsoknak a simogatását, akik a nyílt utcán bántalmaznak, sőt gyilkolnak meg zsidókat Nyugat-Európában.

Az AfD az egyetlen számottevő ellenzéki erő Németországban, amely felemeli a szavát ez ellen, ezért bélyegzi meg, rekeszti ki a teljes politikai és médiaelit. A jajveszékelésben most is élen jár a sajtó, amely még arra is képes, hogy a magukat megvédeni próbáló AfD-s zsidókat lenácizza. Persze, az AfD-ben fütyülnek a hazugságokra, hiszen a népszerűségük egyre nő, tehát a szavazókat még ez a liberális úthenger sem befolyásolja, nagyon sokaknak elegük van az elnyomásból.

Nekünk ez a liberális gyűlöletcunami nem új, hisz a hazai liberók olvasatában a Fidesz is fasiszta, antiszemita, miközben a zsidó kulturális rendezvények iránt soha nem volt akkora érdeklődés, mint az az elmúlt években. Lehet, hogy az a helyzet nem tetszik nekik, hogy biztonság van Magyarországon?

Az izraeli miniszterelnök is Orbán Viktor meghívására érkezett Budapestre, majd a magyar kormányfő ment Izraelbe, a balliberálisok kormányzása alatt ez fel sem merült. Ez is egy hatalmas matt.

A liberálisok gyűlölete ettől függetlenül nálunk és Németországban is tovább tombol és felülmúlhatatlan. Naponta képesek újabb és újabb hazugságokat kitalálni, hisz a tények és a valóság soha nem zavarta őket.

Borítófotó: MTI/EPA/Filip Singer