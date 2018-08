Két éve húzódó perben hozott döntést a minap egy San Fransiscó-i bíróság. Egy precedens értékű kártérítési perben még semmi különös nem lenne, az Egyesült Államokban szinte mindenki beperel mindenkit mindenért. Az első fokon most lezárult ügynek ugyanakkor óriási volt a tétje. Először mondta ki egy taláros testület (pontosabban az esküdtszék), hogy a Monsanto nevű agrárvegyipari konszern egyik terméke rákkeltő hatású, és erről nem tájékoztatta megfelelőképpen a vásárlókat. A egészségügyi kockázat megítélése mellett ugyanakkor nem lehet elvonatkoztatni az ügy további vetüleitől. Az amerikai óriáscéget ugyanis nemrég vásárolta fel a német Bayer 63 milliárd dollárért, a fúzióból pedig politikai ügy lett, amelynek része lehet a most lezárult per is.