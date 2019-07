Egy csehországi szállásportál felvásárlásával folytatódik a Szallas.hu fejlődése. A „magyar Airbnb” az új szerzeménnyel együtt már hétmilliárdos árbevételt mutat. A feltörekvő netes középvállalat stratégiai terveiről Szigetvári József ügyvezetőt is megkérdeztük, aki elárulta: újabb akvizíciót jelentenek be pár héten belül, és továbbra is erős növekedéssel terveznek.