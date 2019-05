A Magyar Nemzeti Bank az illetékes közintézmények javaslatai alapján, valamint a tematikákra vonatkozó nyilvános konzultáció eredményét figyelembe véve állította össze a jövő évi emlékérme-kibocsátási programját, amelyben egy arany, kilenc ezüst és két önálló színesfém emlékpénz-tematika szerepel - olvasható a jegybank keddi közleményében.



A 17 meghirdetett témát a konzultáció keretében beérkezett mintegy tízezer szavazat és észrevétel alapján szűkítette, valamint egészítette ki új felvetésekkel az MNB.



Ennek köszönhetően a Magyar Olimpiai Bizottság alapításának 125. évfordulójáról arany szegélyű érme kibocsátásával terveznek megemlékezni, de folytatódnak a korábbi években megkezdett népszerű sorozatok is: I. Ulászló aranyforintjával a középkori magyar aranyforintok sorozat, Szinyei-Merse Pál születésének 150. évfordulója alkalmából a magyar képzőművészet kiemelkedő alakjainak emléket állító széria, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal a magyar nemzeti parkok jellegzetességeit megjelenítő, a komondorral a magyar pásztor- és vadászkutyákat ábrázoló, valamint a debreceni Református Nagytemplom és Kollégiummal a magyar nemzeti emlékhelyeket bemutató sorozatok gazdagodhatnak.



Emlékérmével emlékezne meg az MNB továbbá olyan nemzetközi jelentőségű egyházi és sporteseményekről, mint a Budapestre szervezett 52. Eucharisztikus Kongresszus vagy a tokiói rendezésű XXXII. Nyári Olimpiai Játékok.



Nemzeti jelentőségű sporttörténeti, tudománytörténeti és történelmi évfordulók is lesznek jövőre, így érmekibocsátást tervez a jegybank az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) fennállásának 150., a közgazdasági Nobel-díjjal jutalmazott Harsányi János születésének 100., valamint a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából is.



Különleges alakú emlékérmék is gazdagítják majd a programot, hiszen a tervek szerint szögletes érme készül majd az OMSZ 150 éves fennállása alkalmából és a Kiskunsági Nemzeti Park is ilyen érmén jelenik meg, valamint virágszirom alakú érme készül a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére.



2014 óta minden nemesfém emlékérmének megjelenik a 2000 forintos címletű színesfém változata is, amely nem csupán a választékot bővíti, hanem kedvező ára miatt elősegíti az emlékérmék népszerűsítő, ismeretterjesztő szerepének még hatékonyabb érvényesülését.

