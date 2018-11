Mint ismert, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2018. október 31-i hatállyal visszavonta a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. megfelelőségi véleményét, illetve megállapította, hogy a cég tevékenysége nem felel meg az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt célok elérésére, a követelmények teljesítésére.

Minderre azután került sor, hogy a cég mögött álló két zöldpárti politikus, Gémesi György és Gyenes Szilárd szemétszállítási káoszt teremtve igyekezett sarokba szorítani a kormányzatot. A Zöld Híd miatt veszélybe került a szemétszállítás 116 Pest és Nógrád megyei településen. Gémesi a botrányba belebukott, november 5-én lemondott a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft.-t tulajdonló Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöki posztjáról.

A szemétszállítási botrányban szintén szerepe volt Gyenes Szilárdnak is, aki a Zöld Híd megbízott ügyvezetője. Gémesihez hasonlóan ő is kötődött az LMP-hez, a zöldpárt nyugat-nógrádi országgyűlési képviselőjelöltje volt, ráadásul Gödöllő polgármesterének bizalmi embereként a város alpolgármestere is volt egy időben.

Gyanús jutalomosztás a távozás előtt

A Figyelőhöz eljutott a Zöld Híd Nonprofit Kft.-nek a 2018. november 30-i (sic!) keltezésű feljegyzése, melyben a távozó Gyenes Szilárd 2,5 havi minőségi jutalék kifizetéséről rendelkezik a cég informatikai vezetője részére. A jutalék kifizetését a november végi keltezésű üzenetben Gyenes azzal indokolta, hogy a Zöld Híd informatikai hálózata 98 százalékban rendelkezésre állt.

Külön furcsaság az ügyben, hogy mint arról a PestiSrácok korábban beszámolt, a Zöld Híd november 13-án fél ötkor arról posztolt a Facebookon, hogy támadás miatt átmenetileg le kellett kapcsolni a vállalat weboldalát. A portál birtokába jutott információk szerint informatikusok megnézték a terhelésről szóló állítás valóságtartalmát, aminek során kiderült, hogy az állításukkal ellentétben nem terhelték túl az weboldalt.

A PestiSrácok cikke külön kiemelte, hogy vannak, akik attól tartanak, egyáltalán nem marad semmilyen olyan adat, amiből kiderül, hogy mire mentek el a Zöld Híd, de legfőképp az adófizetők pénzei.

Nem reagálnak a megkeresésekre

A Zöld Híd rendszer tulajdonosai, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás polgármesterei több alkalommal írásbeli kérdést intéztek Gyenes Szilárdhoz, hogy az állítólagos túlterheléses támadás miatt tettek-e már rendőrségi feljelentést, de a mai napig nem kaptak választ.

A polgármesterek arra sem kapnak választ, hogy az állítólagos pénzhiány miatt a szemétszállítást leállító Zöld Híd felmondási idejét töltő ügyvezetője milyen - a hírek szerint 10 milliós nagyságrendű - keretből osztogat utolsó ügyvezetői napjaiban a vezetőség lojális tagjainak jutalmakat, milyen munkaszerződés módosításokat, béremeléseket hajt végre, melyek hatása egyértelműen az új cégvezetést fogja terhelni.

Kérdéseinkkel megkerestük a Zöld Híd Kft.-t. Amint reagálnak, frissítjük a cikkünket.

