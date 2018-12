Nemcsak az elnökválasztást, az alelnökválasztást is előre leoszthatták a Jobbikban. A Hír TV birtokába került hangfelvétel szerint Szávay István már órákkal a szavazás előtt tudta, kik lesznek az alelnökök és, hogy hányan fognak szavazni rájuk a májusi tisztújító kongresszuson.

A Jobbik kongresszusára érkeztek a képviselők május tizenkettedikén. A választási kudarc után Vona Gábor távozott a párt éléről, ezért kellett tisztújítást tartani. Az alelnökökről délután 2 óra körül kezdődött a szavazás, a következő birtokunkba került hangfelvétel még délelőtt készült, a háttérben még Szabó Gábor kongresszus elején tartott nyitóbeszéde hallatszik.



Íme a felvétel leirata:



– Szávay István: Volner, Z. Kárpát, Apáti, Hegedűs, Stummer, Bana. Ez lesz a sorrend.

– X: Ba..d meg, csak elmegyek veled totózni.

– Y: Bana Tibi bekerül?

– Szávay István: Be, nagyon remélem. Elég sokat dolgoztam rajta.

A hangfelvétel szerint Szávay István már órákkal a szavazás előtt tudta, hogy kik lesznek az alelnökök és azt is, hogy nagyjából hány szavazatot kapnak majd. Ahogy fogalmazott: sokat dolgozott ezért az eredményért.

– Szávay István: Két hete ezen dolgozok, tűpontosan belőttem, hogy mi lesz.

– Y: Ezt hogy fa...mba lehet tűpontosan belőni?

– Szávay István: Úgy, hogy k*rva sok telefont intéztem. Volner meg fogja kapni a szavazatoknak körülbelül a 70-75 százalékát, a Z. Kárpát kb 65-öt, az Apáti és az Enikő 50-55-öt…

– Y: Az Apáti és az Enikő biztos, hogy bekerülnek szerinted?

– Szávay István: Fix! Mondom, hogy ez lesz az eredmény, hidd már el!

Szávay számításai bejöttek: 14 indulóból az a hat nyert, akit a politikus előre megmondott és nagyjából a számok is stimmelnek. A sok telefonálás meghozta az eredményt, Volner Jánosra adott szavazatokat valóban tűpontosan lőtte be Szávay, de Z. Kárpát, Apáti és Hegedűsné még több szavazatot is kapott, mint amit kalkulált.

Az elnökválasztást is telefonos rábeszélésekkel manipulálhatták. Még nyáron került nyilvánosságra egy másik hangfelvétel amelyen egy jobbikos vezető a pártigazgató nevében pénzt ajánl a küldötteknek, hogy Sneider Tamást támogassák a tisztújításon. Szabó Gábor állítólag azzal is megzsarolta a tagságot, hogy nem vállalja a pártigazgatói posztot, ha Toroczkai lesz az elnök.

A tisztújításon Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton mellett Toroczkai László és Dúró Dóra jelentkezett a vezetésért, de Toroczkaiék végül szoros versenyben, 42 szavazattal alulmaradtak Sneiderékkel szemben.



Toroczkai már akkor jelezte: a tisztújítás alatt erős ellenszélben kellett versenyezniük, hiszen a pártvezetés végigtelefonálta az alapszervezeteket, hogy ne rá, hanem Sneiderékre szavazzanak