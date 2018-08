Vona Gábor új cége, a Vlog Influence Kft. nem fog a Jobbiknak számlázni - ezt maga a cég tulajdonosa jelentette be. Elsőre hátra is dőlhetnénk, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ne tegyük.

Az újságírók, a Jobbik politikusai, a párttal szimpatizáló exradikálisok, és a balliberális újságírók teljesen megnyugodtak, hogy nem lesz újabb botrány a volt pártelnök egójának köszönhetően. Vona szereplési vágyát ugyanis nem tudja mederben tartani, annyira megtetszett neki, hogy bukása után a pártelnökségről le tudott mondani, de a szereplésről nem. Vlogger, azaz internetes videós arc lesz, néhány perces videókat tölt fel és oszt majd meg a neten, elsősorban természetesen magáról.

Szóval a párt nem fogja fizetni, ezt határozottan jelentette ki a hárommilliós törzstőkéjű cég tulajdonosa.

Ha nem a Jobbik, akkor viszont a párt Gyarapodó Magyarországért Alapítványa, vagy épp az azon keresztül finanszírozott internetes oldal(ak), vagy csatorn(ák) majd nyugodt szívvel megtehetik azt. Mert a hűséges barát, Szabó Gábor elnökölte szervezetnek erre lesz is kerete, hiszen nem is olyan rég 274-ről 702 millióra emelkedett a költségvetési támogatásuk. Az alapítvány azonban nem nagyon szereti a nyilvánosságot: honlapjukon 2015-ös hírek sorakoznak, és vezetők között még mindig feltüntetik azt a Novák Elődöt, aki már hónapokkal ezelőtt kilépett a pártból.

Viszont most is adódik a kérdés: mi végre készíti majd az “Egy fecske is csinál tavaszt” elnevezésű projektet? Állítólag ezzel akar majd új szimpatizánsokat szerezni, és “felül akar majd emelkedni” a saját pártján, illetve az LMP-n, meg a Momentumon, hogy aztán majd szépen visszaszálljon rájuk, és segítségével közösen induljanak már a jövő évi uniós, és az önkormányzati választáson is. Ez lehet a mesterterv. Csak az nem tiszta, hogy ezekkel a nem politikai videókkal hogy tud új támogatókat elhódítani, hiszen egy volt pártelnök miért lenne vonzóbb vloggerként, mint politikusként?

Mindenesetre majd figyeljük az adóforintból működő Jobbik és az ugyanígy közpénzekből finanszírozott pártalapítvány pénzmozgását, és jelezni, fogjuk, ha a főállású vlogger igénybe veszi e forrásokat.

Mert az álszenteskedés helyett az őszinteség hozhatna sok-sok nézőt az új szakmabélinek. Talán ezt a “műfajt” is ki kellene végre próbálnia Vonának!

Borítófotó: MTI/Kovács Tamás