Dévényi a napokban feltett egy videót Youtube-csatornájára, amelyben kifejtette: szeretné megmutatni milyen a magyarországi vidék, de ehhez szüksége lenne némi anyagi támogatásra. Majd a videó végén megjelent a baknszámlaszám, amire az adományokat lehet küldeni.

Mint ismert, Dévényinek nem csak a Heti Válasznál betöltött állása a múlté, de a Hír TV-n általa vezetett Szabadfogás című műsornak is vége van. Az újságíró természetesen többször kihangsúlyozta már, hogy balsorsa miatt nem őt terheli a felelősség, hanem a kormányt.

Pár hete például azt írta a Magyar Hangban megjelent Szeressük a G-napot című publicisztikájában, hogy ha Simicska nem rúgja össze a port Orbán Viktorral, szegényebbek lennénk három év sajtószabadsággal. Különös felfogása lehet Dévényinek a sajtószabadságról, ha azt a Simicskát jelöli meg a legnagyobb védőbástyájának, aki arra akarta rávenni a neki dolgozó médiamunkásokat, hogy az addigiakkal ellentétben a kormányt támadják. Az előtte a kormánypártoknak nyíltan beígért “totális médiaháborúról”, vagy a miniszterelnök leg*cizéséről, és az orbánisták kirúgásával való fenyegetőzésről már nem is beszélve. Ezért a “sajtószabadságért” szállt síkra Dévényi István, és most nem akarja elhinni, hogy Simicska alóla is kihúzta a szőnyeget, miután médiabirodalma nem volt képes teljesíteni egyetlen célját: hogy eltapossa a Fidesz-KDNP-t és Orbán Viktort.

Mintha csak Juhász Pétert látnánk, aki miután képtelen volt bejuttatni népszerűtlen pártját a parlamentbe, és vissza kellett fizetnie az állami kampányfinanszírozást és a banki hitelt, pofátlan tarhálásba kezdett (akkor már többedszerre), miközben bőszen hirdette: őt a kormány tette tönkre, nem pedig tehetségtelensége.