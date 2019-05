Varga Mihály pénzügyminiszter a beruházás szimbolikus alapkőletételén elmondta: egyre több olyan vállalkozás van a magyar gazdaságban, amelyek élenjáró technológiát alkalmazva nemcsak a hazai piacon állják meg a helyüket, hanem külföldön is versenyképesek. Ezek közé tartozik a Terrán is.



Indokoltnak nevezte a vállalat bővítését, hiszen, mint kiemelte, a magyar építőipar évről-évre növekszik. A legutóbbi adatok szerint februárban az előző évhez képest 49 százalékkal növekedett az építőipar teljesítménye - tette hozzá.



Éppen ezért nagy a kereslet az olyan cégek iránt, amelyek magas hozzáadott értékű termékekkel és szolgáltatásokkal rendelkeznek - fogalmazott Varga Mihály.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az első negyedévben több mint 3600 lakást adtak át, ami mintegy 8 százalékkal több az előző év hasonló időszakához képest. A legfrissebb adatok szerint pedig ebben az évben a lakásépítések száma akár 20 százalékkal is növekedhet, amelyhez a családvédelmi akcióterv keretében kibővített otthonteremtési kedvezmény, a javuló foglalkoztatási és jövedelmi helyzet, az alacsony kamatkörnyezet, az élénkülő hitelezés, valamint a kedvezményes lakásáfa is hozzájárul - sorolta Varga Mihály.



Emlékeztetett, 2014 és 2020 között több mint 12 ezer milliárd forint uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, amelyet 10 operatív program keretében használ fel. Ezek közül az egyik legjelentősebb, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), amellyel a kormány a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, a foglalkoztatás emelését, a szakképzési lehetőségek bővítését, és az innovatív eljárások alkalmazását kívánja támogatni. Az eddig eltelt időszakban a GINOP keretében több mint 17 600 projekt nyert el támogatást közel 2530 milliárd forint értékben - ismertette.



Arra is kitért, hogy az elmúlt évek gazdasági növekedése 4-5 százalék közötti tartományban mozgott, több lett a munkahely és emelkedtek a keresetek. Az új kihívásra, a foglalkoztatás bővítésére pedig részben a szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakítása, részben pedig a munkaerőpiac külföldi munkavállalók előtti átmeneti megnyitása kínálja a megoldást.



A kormány azzal számol, hogy 2023-ig magas, az uniós átlagot meghaladó lesz a gazdasági növekedés - utalt az Európai Uniónak a múlt héten benyújtott konvergencia-programra a pénzügyminiszter.



Mint mondta: minden fontos gazdasági mutató azt támasztja alá, hogy Magyarország a következő években is uniós átlag feletti növekedési pályán marad, amihez stabil államháztartás és csökkenő államadósság társul.





Gódi Attila, a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a kizárólag magyar tulajdonban lévő cég gyártókapacitásának bővítése érdekében kezdi meg a 2008-ban átadott kunszentmiklósi gyáregység második, közel 3000 négyzetméteres gyártóüzemének kivitelezését. Az új épületbe telepített automata gépsornak köszönhetően a gyártókapacitás megduplázódik.



A beruházásnak köszönhetően a vállalat 261 munkahelyének megtartása mellett további húszat hoz létre.



A bólyi székhelyű Terrán csoport árbevétele tavaly 14 milliárd forint volt - ezen belül a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. árbevétele elérte a 8 milliárd forintot - mintegy 20 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A mintegy 400 munkavállalót foglalkoztató vállalkozás az elmúlt évben több mint 60 millió betoncserepet gyártott. A Terrán cégcsoport a régió 9 országába - egyebek mellett Csehországba, Szlovákiába, Szlovéniába, Horvátországba, Romániába és Szerbiába - szállítja termékeit.