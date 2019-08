Megszűnik létezni eddigi valójában a felhasználók körében roppant népszerű Instagram és WhatsApp, miután a Facebook bejelentette: az alkalmazások új néven szerepelnek ezentúl az Apple és a Google boltjaiban. Az alkalmazások új nevei Instagram from Facebook, illetve WhatsApp from Facebook lesznek.

A Facebook bejelentésekor elmondta azt is, hogy a változások egyelőre csak az alkalmazások töltőképernyőn jelenik majd meg, de a telefonok kezdőképernyőjén még a rövid nevükön jelennek meg. Az átkeresztelésre egyébként azért van szükség, mert a Facebook világossá akarja tenni, hogy ezek a szolgáltatások az övék. Magyarázható emellett azzal is, hogy Mark Zuckerberg bejelntette, egy közös üzenetküldő rendszert vezetnek be az Instagram, a Facebook és a WhatsApp között.