A webes áruházaknál régóta bevett szokás, hogy ha nem tetszik a vásárlónak akkor a kiszállított ruhákat pár napon belül visszavásárolják. Ezzel a gyakorlattal eddig is sokan visszaéltek: előfordult, hogy a felhasználók egy előkelő bálra vagy fogadásra megrendeltek egy méregdrága ruhát, majd az esemény után visszaváltották az estélyit.

Ami viszont új, hogy manapság egyre többen már nem is egy nagyobb eseményért, csupán egy Instagram posztért veszik meg a kiszemelt dresszeket. Egy kicsit pózolnak benne, az erről készült fotókat feltöltik a képmegosztóra, majd a ruhaneműt vissza is váltják a netes boltban. Az egyik brit hitelkártya-társaság, a Barclaycard adatai szerint a szigetországban a netes vásárlók 10%-a szokott pusztán egy netes bejegyzés kedvéért ruhát venni.

Ez persze rengeteg plusz költségekkel jár a webes áruházak számára. Van ahol a kiszállított cikkek 30 százalékát visszaküldik. Viszont az üzletek a „try before you buy” (magyarul: próbáld ki, mielőtt megveszed) üzletpolitikának nem inthetnek búcsút, hisz akkor az eladásaik a mélybe esnének. Elvégre aligha fognak tömegek látatlanba ruhát vásárolni a neten ezen opció nélkül.

Az újkeletű igényekre azonban időközben néhány szemfüles üzletember is felfigyelt. Olyannyira, hogy konkrétan már ezekre az új trendekre alapozzák az üzleti modelljüket is. Hogy miről is van szó? Léteznek már olyan online üzletek, amelyeknél akár 4 napra is lehet ruhát bérelni, viszonylag alacsony díj fejében.

Amellett, hogy az egész jelenség igen csak mosolyt fakasztó, felhívja a figyelmet egy ismert negatív trendre is: a neten sokan szeretik magukat másnak mutatni, mint amilyenek a valóságban. Ami változott, hogy ennek a hamis képnek a fenntartásában mostmár külön vállalatok segítenek.

Borítókép: illusztráció