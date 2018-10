Új híd épül Baján

Több mint kétmilliárd forintból 2019-re megépül a bajai Ferenc-csatorna új hídja és 2021-re megújul a Deák Ferenc-zsilip is. Fercsák Róbert polgármester elmondta: az 1938-ban épült híd állapota az utóbbi évtizedekben jelentősen romlott, útburkolata több helyen megrepedt, az időjárás pedig az átkelő vaskorlátait sem kímélte, ezért néhány éve 16 tonnás súlykorlátozást kellett bevezetni. Így a környéken működő mezőgazdasági vállalkozások munkagépeikkel már nem használhatták a hidat. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője kiemelte: a 80 éves híd az Innovációs és Technológiai Minisztérium út- és hídfelújítási támogatása révén, hazai finanszírozással mintegy 900 millió forintból újulhat meg. A régi híd elbontását követően kezdődhet meg az új alapozása, felépítése, majd a csatlakozó útszakaszok felújítása.

Átadták a Thermo Fisher budapesti központját

Az egészségügyi és gyógyászati vállalat regionális szolgáltató és fejlesztő központját kedden adták át az Advance Tower épületében. Az avató rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a gazdasági fellendülés jelének nevezte a szolgáltató és fejlesztő központok megjelenését. A Magyarországon működő 110 intézménnyel már nem csupán kiszolgáló, hanem összetett tudást igénylő és magas hozzáadott értéket teremtő tevékenységek érkeznek, az európai munkahelyekkel is versenyképes lehetőséget kínálva a jól képzett munkaerőnek - tette hozzá.

Érden építi fel új központját az AVL Autókut

Több millió eurós befektetéssel Érden építi fel új központját és tesztbázisát a járműipari AVL Autókut Kft., mintegy 6 hektáros területen - jelentette be Érd polgármestere. T. Mészáros András méltatta Érd logisztikai elhelyezkedését, az autópályák közelségét, a vízi közlekedés lehetőségét, a vasúti összeköttetést és a repülőteret. Hangsúlyozta, hogy Érd számára ezek a fejlesztések, beruházások munkahelyeket teremtenek, így több itt élő embernek nem kell Budapestre ingáznia. Beszélt arról is, hogy az AVL fejlett, magas szintű technológiát hoz a településre, amely emeli az itteni intézmények színvonalát is, és kihatással van a helyi szakképzésre. Dirk Janetzko, az osztrák tulajdonú globális autóipari vállalat magyarországi leányvállalata, az AVL Hungary ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a két irodaházból álló új központ és tesztbázis felépítése "kétszámjegyű millió eurós" beruházást jelent. Az első irodaépületet 2019 végére építenék fel és 2020-ig felépülne az új tesztbázis is hagyományos és elektromos tesztpadokkal.

Robotizált tehénistállót adtak át

Egymilliárd forintos beruházással épült robotizált tehénistállót adtak át csütörtökön Kocson. Az Aranykocsi Zrt. létesítményében az állatok fejését robotok végzik, emellett a takarmányozást, a trágyázást és a többi szükséges műveletet is teljesen automatizálták. László Kálmán vezérigazgató elmondta, az 540 tejelő szarvasmarha ellátásához egy műszakban két ember munkájára van szükség. Ez Magyarország első olyan tehénistállója, ahol nyolc robot végzi az állatok fejését. A fejlesztést az Aranykocsi Zrt. önerőből végezte el, a források felét az MKB kedvezményes kamatozású hitele biztosította.

A Rába új varrodát létesít

A Kft. mintegy 1,2 milliárd forintból létesített új varrodát Móron: a fejlesztéshez a Nagyvállalati Beruházási Támogatás keretében a kormány 418 millió forinttal járult hozzá. Az átadóünnepségen Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy a fejlesztésnek köszönhetően 33 új munkahely is létrejött.