– Most hol tartanak a BudaPart építkezései?

– Jelenleg ez az egyik legnagyobb építkezés a fővárosban. Összesen 635 lakás és mintegy 20 000 m2 irodaterület kivitelezése zajlik jelenleg. A legszebb budai közpark, a Kopaszi-gát szomszédságában most négy modern lakó- és egy irodaház készül, együttesen 124 ezer négyzetméteren. Valamennyi épület átadása megtörténik még 2019-ben.

– Mitől különleges ez a beruházás?

– Itt nemcsak egy 54 hektáros lakópark vagy egy irodanegyed, hanem a mai igényekhez alkalmazkodó, élhető XXI. századi városrész épül, ahol az emberközpontú közösségi terek, a kikapcsolódási lehetőségek dominálnak, valamint a természetközeliség. Bár nincs messze a belvárostól, a környezet mégis nyugodt és csendes lesz. Erről nem csupán a Duna közelsége, hanem a zöld területek nagy aránya is gondoskodik: összesen 1370 fát és 1000 négyzetméternyi cserjét ültetünk majd el, emellett 21 200 m2 területet gyepesítünk.

A BudaPart épületeiben mindemellett szolgáltatások egész sorát lehet majd elérni: már az első fázisban is tervezzük élelmiszerbolt, kávézó, fitneszterem, óvoda és bankfiók kialakítását. Számunkra fontos, hogy aki ideköltözik, az a napi teendőit anélkül is el tudja végezni, hogy elhagyná a BudaPart területét.



Árendás Gergely, Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője

– Hol tart az ingatlanok értékesítése?

– Az épülő otthonok több mint 70 százaléka már vevőre talált. A nagy érdeklődés a projekt elhelyezkedése mellett bizonyára annak is köszönhető, hogy a lakások kiemelkedő, a hazai piacon egyedülálló építészeti minőségben készülnek el, a terek rendkívül tágasak – a belmagasság számos lakásban a három métert is eléri –, az épületeket kiváló benapozás jellemzi, ráadásul a legtöbb otthonból gyönyörű panoráma nyílik a Lágymányosi-öbölre.

– Az első irodaházuk a BudaPart Gate lesz. Erről mit érdemes tudni?

– Jelenleg a vállalatok körében óriási a verseny az Y és a Z generációs dolgozókért. Épp ezért a BudaParton olyan környezetet hozunk létre, ahol a fiatal tehetségek szívesen dolgoznak, így a beköltöző cégeknek várhatóan kevesebb problémát jelent majd a toborzás. A szolgáltatóegységek és a vízpart közelsége mobilis, urbánus, mégis természetközeli munkakörülményeket kínál, ami a 20-as és a 30-as éveikben járó munkavállalóknak rendkívül fontos. A BudaPart Gate LEED Gold minősítésű épület lesz. Már számos előbérleti megállapodást is kötöttünk, pedig az átadás 2019-ben lesz – ez is kedvező piaci visszacsatolást jelent számunkra. A cégek körében Dél-Buda egyébként már most is roppant népszerű: a közeli irodáknak vannak a legalacsonyabb üresedési mutatóik a városban.

– Mikorra lesz teljesen kész a BudaPart?

– Ez egy hosszú távú projekt, ami egy évtizedes beépítési programot jelent. Azt viszont fontos tudni, hogy az épületeket teljeskörűen kiépített, a Kopaszi-gáthoz gyalogoskapcsolattal ellátott infrastruktúra mellett adjuk majd át annak érdekében, hogy a budapartiak minden fázisban élvezhessék a projekt egyedülálló elhelyezkedéséből származó előnyöket.