Milliárdos közútfejlesztés



Elkészült a Kisvárdát elkerülő út utolsó szakasza, amelyet két másik, összesen több mint 1,4 milliárd forint értékű közútfejlesztési beruházással együtt pénteken adtak át a felső-szabolcsi kisváros határában.

Naperőmű-park Felsőzsolcán



Magyarország legnagyobb naperőművét építette meg a Magyar Villamos Művek csoport a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsőzsolca határában. A kilencmilliárd forintba került, évi 20,7 gigawattóra áram termelésére képes erőműbe csaknem 74 ezer darab polikristályos napelemtáblát telepítettek.

„A felsőzsolcai létesítmény erősíti az ellátásbiztonságot, szénhidrogén-importot vált ki és villamosenergia-igényt mérsékel, amivel támogatja a fogyasztók energiafüggetlenségét és elősegíti a fenntartható rezsiköltségek biztosítását" – jegyezte meg Juhász Edit nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár.

Bővítés Mezőtúron



A kőolaj-és földgázkitermelő O&GD Central Kft. a gázüzemét fejlesztette. A beruházással egy közép-alföldi elosztóközpont jött létre, ahonnan az egész térséget elláthatják földgázzal - közölte a cég társadalmi ügyek vezetője. Breitner Dániel elmondta: a fejlesztésre azért volt szükség, mert az idén Jász-Nagykun-Szolnok megyében megtalált újabb mezők növelik a kitermelt gázmennyiséget. Hozzátette: új felszíni létesítmény nem épül Mezőtúron, a térségben a már meglévő Endrődi Gázelőkészítő és Stabilizáló Üzem (EGSÜ) lát el már most is regionális tevékenységet, ugyanis oda futnak be a környékbeli, évek óta üzemelő - öcsödi, túrkevei, dévaványai, gyomaendrődi, mezőtúri - gázmezők vezetékei.

Megkezdődött a parkolóház építése a Liszt Ferenc-repülőtéren



A tereprendezési munkákkal egyidejűleg tartották meg az első ünnepélyes kapavágást pénteken. Az új épület 2020 második negyedévében készülhet el, 2500 jármű parkolását biztosítja majd, a repülőtér környéki teljes parkolókapacitás ezzel mintegy 7000 férőhelyre emelkedik. Az épület földszintjén kapnak majd helyet az autóbérlő cégek. A parkolóházban elektromos autók töltését szolgáló állomások is lesznek.



Új eszközöket kapott egy fővárosi kórház

Négy önkormányzat támogatásának köszönhetően a betegellátáshoz szükséges új műszereket kapott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház összesen 70 millió forint értékben. Az intézmény ellátási körzetéhez tartozó önkormányzatok - Csepel, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Soroksár - az eszközbeszerzéshez 55 millió forintos pénzbeli, valamint 16 millió forintos természetbeni támogatást nyújtottak.



