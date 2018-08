Épp tegnapi hír, hogy Apáti Bence publicistát harminc napra letiltotta a Facebook. A Magyar Idők főmunkatársa, aki rendszeresen részt vesz az Echo TV Keménymag című műsorában, az erről készült felvételt osztotta meg magánprofilján kommentár nélkül, amiért szintén rögtön a virtuális kóterba került. Hasonlóképpen járt Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője is. A sajtó megkeresésére a lap vezetője úgy nyilatkozott, hogy a szólásszabadság durva korlátozásának vagyunk szemtanúi a közösségi oldal egyre keményebb cenzori tevékénységének köszönhetően.

A korlátozás pedig csak tovább keményedett. Ma reggelre ugyanis totális razziába kezdtek a Facebook-cenzorai, ugyanis számolatlanul érkeznek a panaszok azzal kapcsolatban, hogy a legnépszerűbb közösségi oldal nem engedi, vagy azonnal törli a posztolt bejegyzéseket. Több jobboldali publicistát, vagy oldalt is érintett ez a jelenség.

Ilyenről számolt be például Megadja Gábor, a 888 és lapunk szerzője, de így járt egy vidéki lap újságírója is, akinek egy, a Mozgástér blogról származó cikket tartalmazó posztját távolították el. Információink szerint a Karc FM Facebook-oldaláról Bayer Zsolt ma reggeli, a Magyar Időkben megjelent véleménycikke tűnt el.

A Katolikus Válasz blog sem kerülte el a cenzúrát. A mai nap folyamán figyelmesek lettek rá, hogy egy bejegyzésüket, amelyben az Ezrek hagyják ott az Egyházat Argentínában, amiért kiállt az abortuszok megengedhetetlensége mellett című cikküket jelentették meg, a Facebook figyelmeztetés nélkül törölte. Később azt is észrevették, hogy egy régebbi, melegfelvonulásról szóló cikküket tartalmazó posztjuk is eltűnt. Egyes értesülések szerint azok a bejegyzések törlődnek a Facebookról valamilyen hiba folytán, amelyek linket tartalmaznak, de ahogy a Katolikus Válasz is felhívta rá a figyelmet: a mai nap folyamán gond nélkül sikerült linkkel közzétenniük más bejegyzéseket. Ezért szerintük “úgy tűnik, hogy a közzétett tartalom “érzékenységéhez” mégiscsak van köze a problémának.”

Kerestük a Facebookot az ügyben, amint választ kapunk kérdéseinkre azzal kapcsolatban, hogy minek köszönhető ez az indokolatlan cenzúracunami, azonnal megírjuk.