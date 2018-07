A kerekasztal-beszélgetés apropóját az adta, hogy a V4 elnökség egyik legfontosabb témája volt az innováció “alakulása” Közép-Európában. S a nők még jelentős tartalékot jelenthetnek benne, többek között ezért is nevezték el Budapest Nő: Innováció és versenyképesség címmel fórumukat.

Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy közép-magyarországi régió versenyképességi indexe 2016-ban az uniós átlaghoz nagyon közeli érték volt. Ezen mutató egyik összetevője az innováció, s abban az uniós átlag másfélszeresén álltunk. “Ebből is látható, hogy jelenleg az egyik legfontosabb erősségünk az innováció, amire a kormány és a főváros vezetése is komoly figyelmet fordít” - hangsúlyozta, megjegyezvén azt is: ha versenyben akarunk maradni, akkor a kkv-kat kell fejleszteni ezen a téren. Ugyanis a versenyképességünk akkor tud igazán növekedni, ha az üzleti innováció megfelelő mértékben megjelenik a gazdaságban, és ebből a kkv-knak is ki kell venni a részüket.

Dunai Mónika országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy női foglalkoztatás terén nagyot léptünk előre, és a bérfelzárkózás folyamata is dinamikus. Korunkban az innováció és a technológia szerepe kiemelt jelentőségű, és jó döntés volt egy erre a területre szakosodott minisztériumot létrehozni.

Varjú Krisztina, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa aláhúzta, hogy minden magyar makrogazdasági adat jó, és folyamatosan javul, vannak olyan szegmensek, ahol lekörözzük régiós versenytársainkat, továbbá az EU-s átlagot is. Hozzátette: ahhoz, hogy Magyarország még sikeresebb legyen, össze kell fogni a szomszédainkkal - ez a V4-es együttműködés lényege, amely biztosítja a stabilitást, valamint a versenyképességet.

Antall-Horváth Veronika , az Antall József Tudásközpont igazgatóhelyettese bemutatta, hogy mivel is foglalkoznak. Tevékenységüknek három pillére van: a tehetséggondozás, a kutatás és a könyvkiadás. A női munkavállalók aránya náluk kiemelkedően magas: eléri a 75 százalékot. S külön figyelmet fordítanak arra, hogy a hasonló pozícióban dolgozó nők és férfiak bére azonos legyen.

Györgyei Szabó Magdolna, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségének projektmenedzsere ismertette, hogy Székelyudvarhely Budapest egyetlen erdélyi testvérvárosa. Számos projektet ”visznek” a nők témájában is. Azonban nagyok az eltérések a “kinti”, valamint a magyarországi viszonyok között. Érdekes, hogy mennyire más a motiváció Erdélyben, mint Magyarországon: teljesen más a motiváció és a sikerkritérium megítélése, s mintha a profitorientáltság nem is létezne.