Szakértők szerint akár 10 százalék felett nőhet idén a hazai turisztikai szektor, amely a közvetett hatásokat is beszámítva a magyar GDP 10,7 százalékát termelte meg tavaly. A szokások azonban átalakulnak: egyre kevesebben utaznak irodákkal, amit jól mutat a Thomas Cook-csoport szeptemberi végi csődje, amely a nálunk is erős, az említett cégcsoporthoz tartozó Neckermannra is hatással van.