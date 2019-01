Felesleges is jönni a nyugat-európai példákkal, hiszen a “haladó” demokráciákban - ahol mindennél fontosabbak ugyebár az emberi jogok, a sajtó- és szólásszabadság - a törvényhozó és a végrehajtó hatalom (a parlament és a kormány) elkülönülve, nem egy épületben dolgozik. Londonban sem a parlamentben, hanem a Downing Street 10-ben - micsoda urizálás, hogy a kormányfő itt is él hivatali ideje alatt! - dolgozik Theresa May, de az elődei és az őt követő politikusok is így tesznek majd.

Berlinben Angela Merkel nem a Bundestagban vezeti a szövetségi kormány üléseit, hanem a világ egyik legnagyobb méretű kormányszékhelyén, a posztmodern stílusjegyeket viselő Band des Bundes elnevezésű épületegyüttesben. (Vajon mennyibe került 2001-ben átadott monumentális, “urizáló” kormánypalota?)

Ez csak két példa a sok közül, amit most Magyarország is követ. Az ellenzéknek persze nem tűnik fel, hogy egy demokráciában így mennek a dolgok. A szemellenzős bugyutaság jellemzi ebben is őket.

Nálunk a kommunizmus idején kényszerítették ki, hogy a kormányfő hivatala a Kossuth téri parlamentbe kerüljön. A bolsevista, mindent eltörölni szemlélet ebben tükröződött, és kapóra is jött, hogy a budai Várat a világháborúban szinte teljesen szétlőtték a harcok során. A miniszterelnök hivatala és az államfő nem a Horthy-rendszerben került az 1900-as évek elején átalakított budai Várba, hiszen ez a magyar történelmi hagyomány.

Az ellenzék tehát ebben is téved.

De ahhoz persze nincs merszük, hogy kijelentsék, ha ők kerülnének hatalomra, és valamelyikük miniszterelnök lenne (hahaha!), nem költöznek hivatalukkal a Várba. Ha ugyanis erről beszélnének, újra csak magukból csinálnának bohócot.

A szétesett, teljesen reménytelen helyzetben lévő ellenzéki politikusok ugyanis nem ilyen kérdésekkel, hanem saját túlésükkel vannak elfoglalva.

Számukra a budai Vár túlontúl magasan van.



